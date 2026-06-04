Video reveló el momento exacto en que un bus del SITP sin conductor mató a una madre y su bebé en Bogotá

Un video de cámaras de seguridad reveló el momento exacto en el que un autobús del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) rodó sin conductor por una calle del barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba, atropellando mortalmente a una mujer de 20 años y a su hijo menor de edad.
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Las imágenes, conocidas este jueves 4 de junio, evidenciaron la secuencia del siniestro vial ocurrido en la calle 138D con carrera 158B, luego de que el operador del vehículo presuntamente estacionara el automotor encendido y sin el freno de mano para ingresar a un baño público.