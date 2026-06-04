Video reveló el momento exacto en que un bus del SITP sin conductor mató a una madre y su bebé en Bogotá

Un video de cámaras de seguridad reveló el momento exacto en el que un autobús del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) rodó sin conductor por una calle del barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba, atropellando mortalmente a una mujer de 20 años y a su hijo menor de edad. Le puede interesar: “Ningún juez me ha notificado de orden de captura o sanción”: Briceño pide anular sanción por desacato en tutela de Gloria Cuartas Las imágenes, conocidas este jueves 4 de junio, evidenciaron la secuencia del siniestro vial ocurrido en la calle 138D con carrera 158B, luego de que el operador del vehículo presuntamente estacionara el automotor encendido y sin el freno de mano para ingresar a un baño público.

La trayectoria del vehículo sin control

El registro audiovisual captó cómo el autobús avanzó sin tripulante por la vía y chocó inicialmente contra el costado de un automóvil rojo que se encontraba estacionado en el costado izquierdo. Tras ese primer impacto, un peatón que transitaba por la acera contraria logró acelerar el paso para ponerse a salvo del trayecto del vehículo de servicio público. Metros más adelante, un grupo de ciudadanos, entre los que se encontraban un hombre, una mujer vestida de blanco y al menos un niño, se percataron de que la estructura del bus se dirigía directamente hacia su posición.

El impacto y la reacción comunitaria: intervención policial e investigación

A pesar del intento de reacción de los peatones, el autobús chocó de frente contra la joven madre y su bebé. El video detalló cómo el hombre que los acompañaba intentó auxiliarlos de inmediato, pero la masa del vehículo impidió el rescate. La marcha del SITP finalizó al estrellarse contra la fachada y la estructura de un edificio del sector. Tras el impacto, los habitantes de la zona rodearon la cabina de la edificación afectada para intentar abrir las puertas y ventanas con el fin de evacuar a las personas atrapadas. El fallecimiento de la mujer y el menor de edad generó alteración del orden público en el barrio Villa Cindy. Al conocerse la presunta negligencia del operador, varios residentes del sector agredieron físicamente al conductor del SITP.