Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad

Guacamayas, colibríes, iguanas y otras especies encuentran refugio entre los jardines y zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación, uno de los pulmones ambientales del centro de Medellín.

  • Además de su labor médica, el Hospital San Vicente Fundación conserva cerca de 560 árboles y alrededor de 100 especies vegetales que sirven de hábitat para la fauna silvestre urbana. FOTO: Camilo Suárez, Hospital San Vicente Fundación.
    Además de su labor médica, el Hospital San Vicente Fundación conserva cerca de 560 árboles y alrededor de 100 especies vegetales que sirven de hábitat para la fauna silvestre urbana. FOTO: Camilo Suárez, Hospital San Vicente Fundación.
  • Guacamayas, colibríes, iguanas y otras especies encuentran refugio entre los jardines y zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación, uno de los pulmones ambientales del centro de Medellín. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

    Guacamayas, colibríes, iguanas y otras especies encuentran refugio entre los jardines y zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación, uno de los pulmones ambientales del centro de Medellín. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

  • Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad
  • Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Para muchas personas, un hospital es sinónimo de pasillos blancos, olor a desinfectante, salas de espera y el incesante movimiento de médicos, enfermeras y pacientes. Pocos podrían imaginar que, entre consultorios y pabellones, también puede existir un refugio para la vida silvestre.

Sin embargo, en pleno centro de Medellín hay un lugar que desafía esa imagen. Rodeado de jardines, árboles centenarios y edificaciones históricas, el Hospital San Vicente Fundación no solo se ha dedicado durante más de un siglo a cuidar la salud de miles de personas. También se ha convertido en hogar para decenas de especies de fauna que encuentran allí un espacio seguro en medio del entorno urbano.

La institución, considerada uno de los centros médicos más emblemáticos de Colombia, alberga hoy un ecosistema que pocos imaginan: 38 especies de fauna silvestre, cerca de 560 árboles y alrededor de 100 especies vegetales que conviven entre sus zonas verdes, convirtiendo al hospital en uno de los principales refugios de biodiversidad urbana del centro de Medellín.

<p>Guacamayas, colibríes, iguanas y otras especies encuentran refugio entre los jardines y zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación, uno de los pulmones ambientales del centro de Medellín. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.</p><p> </p>

Guacamayas, colibríes, iguanas y otras especies encuentran refugio entre los jardines y zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación, uno de los pulmones ambientales del centro de Medellín. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

El inventario ambiental reporta la presencia de 38 especies de fauna silvestre: 33 aves, tres mamíferos y dos reptiles. Entre los habitantes más llamativos figuran guacamayas, gavilanes, colibríes, iguanas, ardillas coloradas y murciélagos frugívoros, especies que han logrado adaptarse a las condiciones urbanas de Medellín.

Conozca: Hace 9 meses no les pagan a profesionales del Hospital de Caldas, Antioquia, por deudas de EPS

Para el Hospital San Vicente Fundación, esta biodiversidad hace parte de su propósito institucional. La entidad sostiene que el cuidado de la vida no se limita a la atención médica, sino que también incluye la protección del entorno natural que rodea a pacientes, visitantes y trabajadores.

Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad

La nueva guía, ilustrada a mano y complementada con intervenciones digitales, reúne información sobre aves como el gavilán pollero, el colibrí garganta negra, las loras amazónicas y las guacamayas, además de mamíferos y reptiles presentes en el lugar. El objetivo es promover una mayor conciencia sobre la importancia de conservar la biodiversidad en las ciudades.

Lea también: La peligrosa alerta médica en Medellín: el tusi estaría causando necrosis

La institución también destacó que la presencia de estas especies ha fortalecido la relación de pacientes, colaboradores y visitantes con el medio ambiente, impulsando el reporte de avistamientos y el cuidado de jardines y árboles dentro del campus hospitalario.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Hospital decidió visibilizar esa riqueza natural con el lanzamiento de una guía ilustrada de fauna. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Hospital decidió visibilizar esa riqueza natural con el lanzamiento de una guía ilustrada de fauna. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

En un contexto marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad, el hospital considera que la sostenibilidad es hoy un componente esencial del bienestar colectivo y la salud pública, una apuesta que busca demostrar que incluso en el centro de una gran ciudad todavía existen espacios donde la vida silvestre puede encontrar refugio.

¿Por qué es importante el Hospital San Vicente Fundación?

La historia del Hospital San Vicente Fundación comenzó en 1912, cuando un grupo de filántropos liderados por Alejandro Echavarría Isaza impulsó la construcción de un nuevo centro asistencial para Medellín. En ese momento, la ciudad contaba únicamente con el Hospital San Juan de Dios, cuyas condiciones limitaban la atención de los pacientes.

Con el apoyo de la Iglesia, empresarios, intelectuales y la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, se adquirieron terrenos en el entonces apartado Llano de los Muñoces, al norte de la ciudad. El proyecto fue diseñado por el arquitecto francés Augusto Gavet, director general de Construcciones Hospitalarias de Francia, y las obras comenzaron en 1916. Tras casi dos décadas de construcción, el hospital abrió sus puertas el 10 de mayo de 1934.

Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad

A lo largo de los años, el San Vicente se convirtió en referente de la medicina colombiana. Fue pionero en el desarrollo de uno de los primeros riñones artificiales del país y alcanzó reconocimiento internacional por sus programas de trasplantes. Su servicio de urgencias, uno de los más activos de Medellín, y sus cientos de camas hospitalarias han sido fundamentales para la atención de millones de pacientes.

Pero junto a ese legado médico también creció otro patrimonio menos visible. Sus amplias zonas verdes, que contribuyeron a que fuera declarado Monumento Nacional en 1996 y reconocido como Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación desde 1988, terminaron convirtiéndose en un corredor ecológico donde hoy habitan aves, mamíferos y reptiles que encuentran refugio entre los árboles y jardines del campus hospitalario.

Temas recomendados

Medio ambiente
Salud
Fauna
Animales
ciudades
Hospitales
Hospital San Vicente Fundación
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos