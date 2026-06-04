Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad

Para muchas personas, un hospital es sinónimo de pasillos blancos, olor a desinfectante, salas de espera y el incesante movimiento de médicos, enfermeras y pacientes. Pocos podrían imaginar que, entre consultorios y pabellones, también puede existir un refugio para la vida silvestre. Sin embargo, en pleno centro de Medellín hay un lugar que desafía esa imagen. Rodeado de jardines, árboles centenarios y edificaciones históricas, el Hospital San Vicente Fundación no solo se ha dedicado durante más de un siglo a cuidar la salud de miles de personas. También se ha convertido en hogar para decenas de especies de fauna que encuentran allí un espacio seguro en medio del entorno urbano. La institución, considerada uno de los centros médicos más emblemáticos de Colombia, alberga hoy un ecosistema que pocos imaginan: 38 especies de fauna silvestre, cerca de 560 árboles y alrededor de 100 especies vegetales que conviven entre sus zonas verdes, convirtiendo al hospital en uno de los principales refugios de biodiversidad urbana del centro de Medellín.

Guacamayas, colibríes, iguanas y otras especies encuentran refugio entre los jardines y zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación, uno de los pulmones ambientales del centro de Medellín. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

El inventario ambiental reporta la presencia de 38 especies de fauna silvestre: 33 aves, tres mamíferos y dos reptiles. Entre los habitantes más llamativos figuran guacamayas, gavilanes, colibríes, iguanas, ardillas coloradas y murciélagos frugívoros, especies que han logrado adaptarse a las condiciones urbanas de Medellín. Conozca: Hace 9 meses no les pagan a profesionales del Hospital de Caldas, Antioquia, por deudas de EPS Para el Hospital San Vicente Fundación, esta biodiversidad hace parte de su propósito institucional. La entidad sostiene que el cuidado de la vida no se limita a la atención médica, sino que también incluye la protección del entorno natural que rodea a pacientes, visitantes y trabajadores.

La nueva guía, ilustrada a mano y complementada con intervenciones digitales, reúne información sobre aves como el gavilán pollero, el colibrí garganta negra, las loras amazónicas y las guacamayas, además de mamíferos y reptiles presentes en el lugar. El objetivo es promover una mayor conciencia sobre la importancia de conservar la biodiversidad en las ciudades. Lea también: La peligrosa alerta médica en Medellín: el tusi estaría causando necrosis La institución también destacó que la presencia de estas especies ha fortalecido la relación de pacientes, colaboradores y visitantes con el medio ambiente, impulsando el reporte de avistamientos y el cuidado de jardines y árboles dentro del campus hospitalario.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Hospital decidió visibilizar esa riqueza natural con el lanzamiento de una guía ilustrada de fauna. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

En un contexto marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad, el hospital considera que la sostenibilidad es hoy un componente esencial del bienestar colectivo y la salud pública, una apuesta que busca demostrar que incluso en el centro de una gran ciudad todavía existen espacios donde la vida silvestre puede encontrar refugio.

¿Por qué es importante el Hospital San Vicente Fundación?

La historia del Hospital San Vicente Fundación comenzó en 1912, cuando un grupo de filántropos liderados por Alejandro Echavarría Isaza impulsó la construcción de un nuevo centro asistencial para Medellín. En ese momento, la ciudad contaba únicamente con el Hospital San Juan de Dios, cuyas condiciones limitaban la atención de los pacientes. Con el apoyo de la Iglesia, empresarios, intelectuales y la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, se adquirieron terrenos en el entonces apartado Llano de los Muñoces, al norte de la ciudad. El proyecto fue diseñado por el arquitecto francés Augusto Gavet, director general de Construcciones Hospitalarias de Francia, y las obras comenzaron en 1916. Tras casi dos décadas de construcción, el hospital abrió sus puertas el 10 de mayo de 1934.