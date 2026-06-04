Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad

Para muchas personas, un hospital es sinónimo de pasillos blancos, olor a desinfectante, salas de espera y el incesante movimiento de médicos, enfermeras y pacientes. Pocos podrían imaginar que, entre consultorios y pabellones, también puede existir un refugio para la vida silvestre.
Sin embargo, en pleno centro de Medellín hay un lugar que desafía esa imagen. Rodeado de jardines, árboles centenarios y edificaciones históricas, el Hospital San Vicente Fundación no solo se ha dedicado durante más de un siglo a cuidar la salud de miles de personas. También se ha convertido en hogar para decenas de especies de fauna que encuentran allí un espacio seguro en medio del entorno urbano.
La institución, considerada uno de los centros médicos más emblemáticos de Colombia, alberga hoy un ecosistema que pocos imaginan: 38 especies de fauna silvestre, cerca de 560 árboles y alrededor de 100 especies vegetales que conviven entre sus zonas verdes, convirtiendo al hospital en uno de los principales refugios de biodiversidad urbana del centro de Medellín.