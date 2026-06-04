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Nacional habilitó la posibilidad de que los hinchas con boleta que no quieran ir a la final soliciten devolución del dinero, ¿cómo?

El cuadro verde emitió un comunicado de prensa este jueves en el que manifestó que, por las dudas que generó el resultado de la ida contra Junior, habilitaron esa opción.

  • Los aficionados de Atlético Nacional suelen acompañar, de manera masiva, a su equipo en los partidos que juegan en el Atanasio Girardot. Más si son finales. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Los aficionados de Atlético Nacional suelen acompañar, de manera masiva, a su equipo en los partidos que juegan en el Atanasio Girardot. Más si son finales. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Hay división: algunos hinchas de Atlético Nacional tienen mucha fe de que el cuadro verde le dará la vuelta a la serie final contra Junior de Barranquilla el lunes en el Atanasio. Otros piensan que es difícil y que el resultado que sacaron los dirigidos por Alfredo Arias en el Romelio Martínez es concluyente.

Por eso, una gran parte de la afición anhela ir al estadio para alentar, desde las tribunas, a su equipo en la búsqueda de una remontada épica que les dé el título. Pensarlo no es descabellado. Este Nacional es buen local. Además, con el respaldo de su afición, suele darlo “todo” por una victoria. Los verdolagas, también, son uno de los equipos más goleadores del Apertura.

También agregan, quienes se decantan por el respaldo incondicional, que en 2004 el Rey de Copas tuvo un resultado similar en el partido de ida de la final, disputado en Barranquilla, y logró vencer 5-2 a su rival en el Atanasio. Aquella vez la serie se definió por penaltis, donde la suerte estuvo del lado de los barranquilleros.

Los hinchas que no quieran ir a la final podrán recibir la devolución del dinero

Sin embargo, no todos los hinchas tienen fe en la victoria. Como la boletería se empezó a vender desde el 26 de mayo pasado, pocos días después de que Nacional clasificara a la final de la Liga, el cuadro verde tomó una decisión que ha llamado la atención: devolverle la plata a los aficionados que no quieran ir al juego.

“En Atlético Nacional anunciamos una medida excepcional para los aficionados que adquirieron su boleta para el partido de vuelta a través de nuestra plataforma oficial de venta, tribunaverde.com. Ponemos a disposición la posibilidad de solicitar la devolución del dinero de su entrada, en caso de que decidan no asistir al encuentro”, dice un comunicado emitido por el cuadro verde.

De acuerdo con la explicación que dieron en el equipo antioqueño, la decisión la tomaron para que quienes tienen dudas de la remontada por el resultado de la ida, puedan recuperar su dinero y los aficionados que no lograron boleta, pero que quieren asistir al partido, puedan acompañar al club.

Según manifestó Nacional, la opción para solicitar devolución se habilita este jueves 4 de junio y estará en vigencia hasta las 10:00 p.m. del viernes 5 de junio. El sábado 6, dos días antes de la final, las boletas que regresen serán puestas en venta.

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