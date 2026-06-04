Consejos mundialistas: las recomendaciones para no arruinar su bolsillo al moverse entre las sedes del Mundial

A pocos días de comenzar el evento más importante a nivel deporte del mundo, el transporte se perfila como el mayor desafío financiero para los asistentes a la Copa del Mundo de la Fifa 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.
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Con 104 partidos programados, debido a la participación de las 48 selecciones como novedad y distancias continentales, la movilidad inteligente es el factor clave para evitar un gasto desmedido durante los dos meses de competencia.
Atlanta, Boston, Dallas, Kansas, Houston, San Francisco, Filadelfia, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle albergarán los partidos a disputarse en el país norteamericano. Se habla de este territorio en específico porque es el país de los tres que más va a albergar visitantes.