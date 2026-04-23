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Más de 840.000 personas mueren al año por estrés, jornadas largas y acoso laboral

Un nuevo informe mundial de la OIT alerta que el estrés, largas jornadas y acoso laboral causan más de 840.000 muertes anuales a nivel global.

  • Para poder atacar el problema desde la raíz, la OIT propone entender qué significa este concepto. “El entorno psicosocial en el trabajo integra los elementos del trabajo y las interacciones en el trabajo relacionados con la forma en que se diseñan los puestos de trabajo, la forma en que se organiza y gestiona el trabajo y las políticas, las prácticas y procedimientos más amplios que rigen el trabajo”. FOTO: Getty.
    Para poder atacar el problema desde la raíz, la OIT propone entender qué significa este concepto. “El entorno psicosocial en el trabajo integra los elementos del trabajo y las interacciones en el trabajo relacionados con la forma en que se diseñan los puestos de trabajo, la forma en que se organiza y gestiona el trabajo y las políticas, las prácticas y procedimientos más amplios que rigen el trabajo”. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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Trabajar en exceso, lidiar con la inseguridad laboral o sufrir acoso en la oficina ya no son solo problemas de bienestar, son una verdadera crisis de salud pública y económica mundial.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha encendido las alarmas al revelar, mediante un novedoso documento, titulado El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción, cómo las malas condiciones psicológicas y sociales en el trabajo están cobrando vidas y generando un multimillonario costo económico.

El reporte, publicado para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que “según las nuevas estimaciones publicadas por la OIT por primera vez en el informe global, los factores de riesgo psicosocial son responsables de más de 840.000 muertes anuales como consecuencia de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados”.

Siga leyendo: ¿Cuáles son los países que trabajan menos horas en América Latina en 2026? Así va Colombia

El devastador impacto en la salud y la economía global

El informe de la OIT calcula las fatalidades atribuibles a cinco importantes factores de riesgo: la tensión laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las jornadas prolongadas (55 horas o más a la semana) y el acoso en el trabajo.

De la alarmante cifra de más de 840.000 fallecimientos globales, América registra cerca de 80.000, mientras que Asia-Pacífico lidera las estadísticas con más de 463.000 muertes, seguida de África (174.000) y Europa (112.000).

Por sexo, las cifras muestran casi 500.000 víctimas hombres y 340.000 mujeres.

La inmensa mayoría de estos casos mortales, cerca de 784.000, están ligados a enfermedades cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Además, la OIT calcula por lo menos 56.400 las muertes por trastornos mentales, englobando una realidad dolorosa y muchas veces invisible, los suicidios motivados por el trabajo.

De hecho, en países como Nueva Zelanda, los registros apuntan a que alrededor del 12% de los suicidios podrían estar relacionados con el trabajo.

Pero el saldo mortal no es la única consecuencia. “Estos riesgos también provocan la pérdida de cerca de 45 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) cada año”.

Esto se traduce en un duro golpe a la productividad. Financieramente, “se calcula que el impacto combinado de las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales asociados a factores de riesgo psicosocial supone una pérdida anual del 1,37% del PIB mundial”.

Puede leer aquí: Estas son las enfermedades más comunes en el ámbito laboral y cómo prevenirlas

La exposición generalizada: largas jornadas y violencia en la oficina

Las dinámicas laborales modernas, el trabajo remoto y la hiperconectividad han intensificado el problema.

En su reporte, “la OIT estima que, a nivel mundial, el 35% de los trabajadores trabaja más de 48 horas semanales”. A esto se le suma un panorama hostil para millones de profesionales.

La OIT estima que el 23% de los trabajadores de todo el mundo han sufrido al menos una forma de violencia o acoso en su vida laboral, siendo la violencia psicológica, que se sitúa en un 18%, la más frecuente”.

A pesar de estas cifras, la subnotificación es un enorme desafío. Por ejemplo, en España, el sindicato CCOO denunció recientemente que en 2025 se registraron más de 600.000 bajas por problemas psicológicos, pero únicamente 203 casos fueron reconocidos formalmente como de origen profesional.

Para mitigar estas lagunas, organizaciones como el sindicato UGT han diseñado protocolos de actuación y líneas telefónicas orientadas a prevenir conductas suicidas asociadas al estrés en las empresas.

Entérese: Colombia está entre los países con la jornada laboral más larga, según la OIT

Las autoridades internacionales recalcan que este problema exige la actuación directa desde las gerencias. “Los riesgos psicosociales se están convirtiendo en uno de los desafíos más importantes para la seguridad y salud en el trabajo en el mundo laboral moderno”, indicó Manal Azzi, responsable de Políticas y Sistemas de SST de la OIT.

Agregó: “Mejorar el entorno de trabajo psicosocial es esencial no solo para proteger la salud mental y física de los trabajadores, sino también para fortalecer la productividad, el desempeño organizacional y el desarrollo económico sostenible”.

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