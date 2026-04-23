Más de 840.000 personas mueren al año por estrés, jornadas largas y acoso laboral

Trabajar en exceso, lidiar con la inseguridad laboral o sufrir acoso en la oficina ya no son solo problemas de bienestar, son una verdadera crisis de salud pública y económica mundial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha encendido las alarmas al revelar, mediante un novedoso documento, titulado El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción, cómo las malas condiciones psicológicas y sociales en el trabajo están cobrando vidas y generando un multimillonario costo económico. El reporte, publicado para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que “según las nuevas estimaciones publicadas por la OIT por primera vez en el informe global, los factores de riesgo psicosocial son responsables de más de 840.000 muertes anuales como consecuencia de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados”. Siga leyendo: ¿Cuáles son los países que trabajan menos horas en América Latina en 2026? Así va Colombia

El devastador impacto en la salud y la economía global

El informe de la OIT calcula las fatalidades atribuibles a cinco importantes factores de riesgo: la tensión laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las jornadas prolongadas (55 horas o más a la semana) y el acoso en el trabajo. De la alarmante cifra de más de 840.000 fallecimientos globales, América registra cerca de 80.000, mientras que Asia-Pacífico lidera las estadísticas con más de 463.000 muertes, seguida de África (174.000) y Europa (112.000). Por sexo, las cifras muestran casi 500.000 víctimas hombres y 340.000 mujeres. La inmensa mayoría de estos casos mortales, cerca de 784.000, están ligados a enfermedades cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares. Además, la OIT calcula por lo menos 56.400 las muertes por trastornos mentales, englobando una realidad dolorosa y muchas veces invisible, los suicidios motivados por el trabajo. De hecho, en países como Nueva Zelanda, los registros apuntan a que alrededor del 12% de los suicidios podrían estar relacionados con el trabajo. Pero el saldo mortal no es la única consecuencia. “Estos riesgos también provocan la pérdida de cerca de 45 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) cada año”. Esto se traduce en un duro golpe a la productividad. Financieramente, “se calcula que el impacto combinado de las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales asociados a factores de riesgo psicosocial supone una pérdida anual del 1,37% del PIB mundial”. Puede leer aquí: Estas son las enfermedades más comunes en el ámbito laboral y cómo prevenirlas

La exposición generalizada: largas jornadas y violencia en la oficina