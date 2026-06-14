Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño

En redes sociales se hizo viral un video que registró el momento exacto en que un hombre abusó sexualmente de un menor de edad en un balcón en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Gracias a la grabación realizada por vecinos, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó momentos después al responsable.
Contexto: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de un niño en Bogotá, tras video viral
Luego de la judicialización, varias autoridades han entregado nuevos detalles sobre el caso. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, se pronunció sobre la situación, que ha generado indignación en el país.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria agradeció la rápida reacción de los ciudadanos, quienes alertaron a las autoridades y permitieron su intervención ante el caso de presunto abuso sexual.