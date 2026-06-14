Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño

En redes sociales se hizo viral un video que registró el momento exacto en que un hombre abusó sexualmente de un menor de edad en un balcón en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Gracias a la grabación realizada por vecinos, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó momentos después al responsable. Contexto: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de un niño en Bogotá, tras video viral Luego de la judicialización, varias autoridades han entregado nuevos detalles sobre el caso. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, se pronunció sobre la situación, que ha generado indignación en el país. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria agradeció la rápida reacción de los ciudadanos, quienes alertaron a las autoridades y permitieron su intervención ante el caso de presunto abuso sexual.

Además, en su publicación dio a conocer que “la Policía de Infancia y Adolescencia puso a disposición de las autoridades administrativas del ICBF a dos niñas y un niño que están siendo valorados por salud en el proceso de verificación de derechos”. Esto quiere decir que, además del menor que apareció en el video que permitió la captura del señalado agresor, había otros dos niños que también se encontraban en el mismo lugar. “Se hará reporte del caso una vez se tengan más avances. Es importante conservar la identidad de los niños bajo reserva durante todo el proceso y permitir que las autoridades competentes trabajen con la información obtenida”, añadió Cáceres.

¿Quién es el hombre que abusó sexualmente de menor en Bogotá y quedó registrado en video?

Aunque todavía no se ha revelado la identidad del capturado, Migración Colombia confirmó que el detenido es un ciudadano estadounidense que ingresó al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, según informó Blu Radio.

Por otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido y confirmó que los menores se encuentran bajo protección de las autoridades, además de ser valorados médicamente en un centro de salud de la ciudad. Asimismo, señaló que las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos. “Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades”, escribió el mandatario en X.