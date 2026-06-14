Así fueron los cierres de campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en Buga y Soledad

A una semana de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, este domingo, Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda realizaron sus últimos actos públicos de campaña.
Mientras el candidato de derecha cerró su recorrido en Buga, Valle del Cauca, con un llamado a la unidad nacional, el candidato del Pacto Histórico llevó a cabo su último evento en Soledad, Atlántico, con un mensaje centrado en la continuidad de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
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