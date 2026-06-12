“No Ice In The Cup”: artistas y activistas de EE. UU. lanzan campaña contra la presencia de ICE en el Mundial 2026

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, los eventos públicos masivos se han convertido en zonas de riesgo para muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos. Conciertos y otros espectáculos han sido utilizados para realizar redadas y detenciones, una práctica que ha sido criticada por artistas, asistentes y organizaciones de derechos humanos. Esa era una de las preocupaciones que estos últimos colectivos habían manifestado de cara al Mundial de 2026. Ante ello, un grupo de artistas y activistas se unió para crear “No Ice In The Cup”, una campaña en contra de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Lea: ¿Se la perdió? Así fue la presentación de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026 Como explica en su mismo sitio web oficial, este movimiento “es un llamado nacional a la acción que exige que la Copa Mundial siga siendo un evento alegre, seguro y protegido para que todos la disfruten”. Por eso, las exigencias son que ICE se mantenga alejada de los estadios, de las reuniones para ver los partidos, de los negocios locales y de las calles donde la gente se reunirá para celebrar el deporte que tanto ama. No Ice In The Cup está conformada por artistas, abogados, atletas, grupos de veteranos y sindicatos de todo Estados Unidos. Sin embargo, fueron estos primeros quienes se encargaron de llevar a cabo una estrategia de arte público que se ha vuelto viral en las redes sociales y que también ha aparecido en algunos de los programas de televisión más vistos de Norteamérica.

Ilustradores de 10 de las 11 ciudades anfitrionas del torneo –Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle– crearon una serie de carteles que pueden descargarse de manera gratuita para ser llevados o instalados en zonas aledañas a los estadios donde se disputarán los partidos del Mundial. Estas piezas gráficas fueron realizados en el marco del Proyecto Horizons, iniciativa que tiene como objetivo motivar a la gente a través del arte. “Queríamos aprovechar un momento que el mundo estaría observando”, dice, “y tomar una postura en contra de la injusticia, la violencia y la indignidad que ICE ha estado perpetrando contra nuestras comunidades inmigrantes, y queríamos hacerlo de manera muy clara, poniendo en el centro tanto a esas comunidades que se han visto afectadas como al amor por el juego, que es el fútbol, que es el deporte del mundo”, le explicó una de las organizadoras del proyecto, Paola Mendoza, al medio especializado The Art Newspaper.

Cada cartel fue diseñado con un estilo diferente y hacen alusión a referencias locales. Por ejemplo, desde Los Ángeles, Chris Stewart retrató a un hombre con una camiseta de México siendo jalado por dos pares de brazos. En Seattle, Hana Natsuhara jugó con el hecho de que la ciudad es considerada la cuna de Starbucks y creó un diseño inspirado en el café. Por su parte, Johann C. Muñoz-Tapasco, desde Miami, hizo un cartel con la ilustración de un caimán azul aplastando un balón de fútbol con sus dientes afilados y escribió el lema: “No ICE in our waters” (“No al ICE en nuestras aguas”). Además de estas piezas artísticas, No Ice In The Cup también tendrá partidos comunitarios de fútbol, eventos culturales, reuniones para ver los encuentros deportivos del Mundial y programas de formación para voluntarios que quieran convertirse en “observadores de ICE”, que son aquellos quienes documentan arrestos, alertan a la comunidad ante la llegada de los agentes y monitorean sus procedimientos. Adicional a eso, esta iniciativa comunitaria también está realizando pedagogía electoral para las elecciones de medio mandato que se realizarán el 3 de noviembre de 2026 y en las que se escogerán los 435 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y a un tercio del Senado de Estados Unidos.