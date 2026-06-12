“¿Era un doble?” Las pruebas que desmontan el rumor de Shakira en el Mundial 2026

¡Las caderas no mienten! En las últimas horas circularon en redes sociales versiones que afirmaban que Shakira no habría participado en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. La artista colombiana sí subió al escenario del Estadio Azteca en Ciudad de México, donde interpretó la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, acompañada de una puesta en escena de gran formato y varios artistas invitados.
Los rumores surgieron en plataformas como TikTok, Instagram y X pocos minutos después de la presentación de la barranquillera junto al cantante nigeriano Burna Boy. Varios usuarios especularon sobre una posible “doble”, argumentando que su rostro lucía diferente a lo habitual y señalando detalles como el uso de gafas oscuras, una aparente hinchazón facial, algunos cambios en su forma de bailar e incluso una equivocación en escena que atribuyeron a que no se trataba de la artista.
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