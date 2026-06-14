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Tragedia en EE. UU.: Accidente aéreo en Missouri dejó doce paracaidistas muertos

La aeronave transportaba a 11 paracaidistas y un piloto cuando cayó poco después de despegar del aeropuerto Butler Memorial. Hasta ahora, las autoridades descartaron de que el accidente tenga relación con un atentado terrorista.

  • En redes sociales están circulando videos capturados por cámaras de seguridad que registraron el accidente. FOTO: Captura de pantalla
    En redes sociales están circulando videos capturados por cámaras de seguridad que registraron el accidente. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
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hace 37 minutos
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Una avioneta utilizada para realizar saltos en paracaídas se estrelló este domingo cerca del aeropuerto Butler Memorial, ubicado en el estado de Missouri, Estados Unidos, y dejó como saldo la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.

La aeronave, que transportaba a 11 paracaidistas y al piloto, cayó poco después de despegar alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local, desde el aeropuerto ubicado en Butler, una ciudad del sur de Kansas City.

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Según Dennis Jacobs, director de gestión de emergencias del condado en el que ocurrió la tragedia, la aeronave no logró ganar altitud visualmente, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó estrellándose a unos 275 metros de la pista.

El accidente ocurrió cerca de una autopista, por lo que las autoridades decidieron cerrar ambos sentidos de la vía como medida preventiva mientras se atendía la emergencia. La aeronave cayó en un campo cercano al aeropuerto y, según los equipos de emergencia, se incendió a los pocos segundos.

Como informó el medio de comunicación CNN, la Policía Estatal de Carreteras de Missouri recibió una llamada sobre la caída de una aeronave y después varios agentes llegaron al lugar de los hechos.

La avioneta involucrada era una Pacific Aerospace P750, una aeronave de un solo motor fabricada en Nueva Zelanda. Según Jacobs, era operada por Skydive Kansas City y estaba siendo utilizada para transportar personas que realizarían saltos en paracaídas.

Las autoridades locales, hasta el momento, no encuentran relación alguna del accidente con un acto terrorista o un crimen. “Para todos los efectos, parece ser un accidente”, afirmaron durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, las víctimas aún no han sido identificadas debido a que sus familiares no han sido notificados. Tampoco se ha informado quién era el propietario de la aeronave ni cuál era la empresa de paracaidismo involucrada.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó el accidente y la cifra de fallecidos. Además, informó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) será la encargada de liderar la investigación para determinar las causas del siniestro.

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