Los animales que intentaron predecir los mundiales: desde el pulpo Paul hasta las nutrias que acertaron con Argentina

Cada edición de la Copa del Mundo reabre el debate sobre qué selección logrará el título. Mientras aficionados y analistas recurren a estadísticas, antecedentes deportivos y rendimiento reciente para proyectar resultados, desde hace casi dos décadas existe una tradición paralela vinculada al torneo: animales que son presentados como “oráculos” capaces de anticipar el desenlace de los partidos.
Pulpos, tortugas, gatos y nutrias han protagonizado esta práctica en distintos países, especialmente durante los Mundiales disputados entre 2010 y 2022.
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