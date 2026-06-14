En vivo | Ecuador (0)-(0) Costa de Marfil: se termina el primer tiempo

Sin margen para algún cambio de rumbo, Ecuador se estrena este domingo en el Mundial de 2026 ante Costa de Marfil con un doble propósito: mantener su invicto de 19 partidos y recuperar la pólvora, un ingrediente clave para respaldar su férrea defensa.

La Tricolor comenzará a participar en su quinta Copa del Mundo, todas en este siglo, esperanzada en que su goleador histórico, el inoxidable Enner Valencia, esté tan fino como en Brasil 2014 y Catar 2022, donde anotó seis de los siete goles ecuatorianos.

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Los deseos de que Supermán teja un nuevo romance con las redes a los 36 años no son en vano, pues el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece sufrió como pocos para marcar goles en la eliminatoria sudamericana.

Ecuador clasificó en la segunda posición, por detrás de Argentina, gracias a una defensa muy sólida que solo recibió cinco goles en 18 partidos y que compensó el peor registro ofensivo de las seis selecciones de Sudamérica clasificadas a la cita en Norteamérica, con 14 dianas, las mismas de Paraguay.

Sus luces y sombras serán puestas a prueba por Costa de Marfil en Filadelfia, en el juego que cerrará la primera jornada del Grupo E. Alemania y Curazao inauguraron la zona más temprano en Houston, con goleada 7-1 a favor de los germanos.

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