Estos son los bancos que cerrarán más temprano este martes por el partido de Colombia vs. Suiza

Este martes 7 de julio, varios de los principales bancos del país también modificarán el horario de atención en sus oficinas para que colaboradores y clientes puedan seguir el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Colombia y Suiza, que comenzará a las 3:00 de la tarde (hora colombiana).
Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Popular atenderán en jornada continua y cerrarán sus sucursales a las 2:30 p.m. Sin embargo, las entidades aclararon que sus canales digitales, cajeros automáticos y otros medios electrónicos seguirán operando con normalidad para que los usuarios puedan realizar sus transacciones durante el encuentro.
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