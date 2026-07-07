Estos son los bancos que cerrarán más temprano este martes por el partido de Colombia vs. Suiza

Este martes 7 de julio, varios de los principales bancos del país también modificarán el horario de atención en sus oficinas para que colaboradores y clientes puedan seguir el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Colombia y Suiza, que comenzará a las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Popular atenderán en jornada continua y cerrarán sus sucursales a las 2:30 p.m. Sin embargo, las entidades aclararon que sus canales digitales, cajeros automáticos y otros medios electrónicos seguirán operando con normalidad para que los usuarios puedan realizar sus transacciones durante el encuentro. Le puede interesar: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los que más ganaron plata en abril

Davivienda atenderá hasta las 2:30 p.m.

Davivienda informó que sus oficinas abrirán en el horario habitual, pero atenderán en jornada continua únicamente hasta las 2:30 de la tarde. La medida también aplicará para aquellas sucursales que normalmente realizan un receso al mediodía o que cierran parcialmente a las 11:30 a.m., las cuales prestarán servicio de forma ininterrumpida hasta la hora establecida para el cierre.

Bancolombia ajusta la jornada en sus 562 oficinas

Bancolombia, patrocinador oficial de la Selección Colombia, confirmó que sus 562 sucursales en todo el país operarán en jornada continua entre las 8:00 de la mañana y las 2:30 de la tarde. La entidad explicó que la decisión permitirá que los más de 12.500 colaboradores que trabajan en las oficinas puedan disfrutar del partido y vivir la jornada junto con millones de colombianos. No obstante, aclaró que los clientes podrán seguir realizando sus operaciones habituales a través de los canales digitales y de la red física de atención que continuará funcionando con normalidad. Entre los servicios disponibles estarán la app Mi Bancolombia, Sucursal Virtual Personas, App Negocios, Sucursal Virtual Negocios, cajeros automáticos y más de 28.000 corresponsales bancarios en todo el país, donde se podrán efectuar retiros, pagos de facturas, consignaciones y otras transacciones. Lea más: ¿Va a solicitar un crédito? Estos son los documentos que debe revisar antes de firmar

Banco Popular y Banco de Bogotá también modificarán sus horarios