Nubank rompe fronteras y se acerca a convertirse en banco en Estados Unidos

Nu Holdings obtuvo la aprobación preliminar para realizar algunas actividades bancarias en Estados Unidos. Este es un primer paso de la fintech latinoamericana para ingresar a la economía más grande en todo el mundo.
La Oficina del Contralor de la Moneda ofreció aprobación condicional para una licencia bancaria nacional para Nubank, como se conoce a la compañía, según un comunicado emitido el jueves. La nueva entidad en EE. UU. se llamará Nubank NA.
“La aprobación no es solo una extensión de nuestra operación; es una oportunidad para demostrar nuestra tesis de que un modelo digital y centrado en el cliente es el futuro de los servicios financieros a nivel mundial”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Nubank, David Vélez.
Nubank entrará ahora en la llamada fase de organización en Estados Unidos y debería lanzar la operación en el país dentro de 18 meses, dijo la fintech.
“Esperamos ofrecer las experiencias financieras transparentes y eficientes en las que ya confían más de 127 millones de clientes en todo el mundo a nuestros futuros clientes en EE.UU.”, dijo en el comunicado la cofundadora Cristina Junqueira, quien se mudó a EE.UU. para supervisar la operación.
Una vez que se otorgue una licencia completa, la fintech podrá ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en EE.UU.
La expansión aprovecha una ventana de oportunidad en EE.UU., donde el entorno regulatorio se ha vuelto más favorable para las empresas bajo la administración Trump. Esto incluye la aprobación de cinco empresas de criptomonedas que obtuvieron licencias y la decisión de PayPal Holdings Ltd. de solicitar una en diciembre.