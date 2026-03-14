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Nuevo parte médico sobre Bolsonaro, internado en UCI por bronconeumonía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado en terapia intensiva con bronconeumonía, según informaron sus médicos, luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

  • Jair Bolsonaro sufrió un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos. FOTO: AGENCIA Xhinhua
    Jair Bolsonaro sufrió un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos. FOTO: AGENCIA Xhinhua
Agencia AFP
hace 2 horas
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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece “estable” en terapia intensiva por una neumonía bacteriana, aunque presentó un deterioro de la función renal, informó este sábado el hospital donde está internado.

Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado el viernes en la mañana con fiebre alta, sudoración y escalofríos, tras ser trasladado desde la cárcel en Brasilia donde purga prisión por golpismo.

El exmandatario “se encuentra clínicamente estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios”, señaló el boletín del hospital.

Le sugerimos: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió “lesiones leves” tras una caída en la prisión

“En este momento” no hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), añadió.

Según el boletín, la infección pulmonar fue consecuencia de un “episodio de broncoaspiración”, un problema recurrente relacionado con las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, el exmandatario ultraderechista ha sido sometido a numerosas operaciones y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos, que sus médicos identificaron como la causa directa de la infección actual.

Está bajo tratamiento con antibióticos y fisioterapia respiratoria.

Condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por haber intentado mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su condena en el complejo penitenciario Papuda de Brasilia.

Su defensa ha solicitado reiteradamente que cumpla la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, pedidos que la Corte Suprema ha rechazado.

“Están jugando con la vida de mi padre”, reclamó su hijo Flávio Bolsonaro, senador y candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se medirá con el presidente Lula.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

En contexto: Jair Bolsonaro fue enviado a prisión por riesgo de fuga: intentó romper su tobillera electrónica para escapar

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