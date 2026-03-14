Nuevo parte médico sobre Bolsonaro, internado en UCI por bronconeumonía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece “estable” en terapia intensiva por una neumonía bacteriana, aunque presentó un deterioro de la función renal, informó este sábado el hospital donde está internado.

Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado el viernes en la mañana con fiebre alta, sudoración y escalofríos, tras ser trasladado desde la cárcel en Brasilia donde purga prisión por golpismo.

El exmandatario “se encuentra clínicamente estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios”, señaló el boletín del hospital.

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“En este momento” no hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), añadió.

Según el boletín, la infección pulmonar fue consecuencia de un “episodio de broncoaspiración”, un problema recurrente relacionado con las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.