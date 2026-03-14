Así vivió Colombia en 2025 la crisis de salud: hubo 35 tutelas por hora pidiendo atención

Los casos más visibles y mediáticos de los últimos meses han sido los del menor Kevin Acosta (paciente con hemofilia que murió tras completar dos meses sin medicamentos) y de la adulta mayor Cecilia Quintero (murió esperando sus medicinas en un dispensario en Cúcuta). Ambos, en situaciones distintas, murieron por hechos consecuentes de la crisis del sistema de salud. Sin embargo, sus casos son el reflejo de una ‘enfermedad’ que vive el sector, de la cual cada vez hay más evidencias y cifras aterradoras.
Pero los casos no paran. En Medellín, por ejemplo, Dioni Katerin Garcés (paciente diagnosticada con enfermedad huérfana llamada Fabruy) cada día se siente más débil y teme por su vida. Su aseguradora, la Nueva EPS, no le brinda sus tratamientos y controles con especialistas desde septiembre de 2024. Ni haber ganado una tutela le sirvió: completa nueve desacatos.
“Si yo no recibo la molécula, mi cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a tener falla orgánica, hasta que finalmente llegamos a un deceso”, sostiene la paciente.