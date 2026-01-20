Netflix refuerza su oferta para quedarse con Warner Bros y deja a su competidor Paramount contra las cuerdas

Netflix dio un nuevo giro en la batalla por quedarse con los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery. El gigante del streaming decidió modificar su propuesta y pasar a una oferta totalmente en efectivo, sin cambiar el valor total de la operación, estimada en US$82.700 millones, una movida que cuenta con el respaldo unánime del consejo de administración de Warner Bros y que busca cerrar definitivamente el paso a su rival Paramount.
Según los términos revisados del acuerdo, Netflix ofrecerá US$27,75 por acción en efectivo a los accionistas de Warner Bros, en reemplazo de la fórmula anterior que combinaba efectivo y acciones. En su propuesta inicial, el gigante del streaming había planteado un pago de US$23,25 en efectivo y US$4,50 en acciones, esquema que ahora quedó descartado para ofrecer mayor certeza a los inversionistas.