Defensoría prende alarmas por cuatro hechos de violencia electoral en tan solo 24 horas

A tres días de las elecciones legislativas, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por varios hechos de violencia que han afectado a campañas al Congreso en distintas regiones del país.

Según la entidad, en solo 24 horas se registraron al menos cuatro incidentes que involucran ataques contra candidatos, equipos de campaña y bienes utilizados en actividades electorales. “Estos hechos reflejan una preocupante situación de violencia contra actores del proceso democrático”, señaló la entidad. Uno de los casos ocurrió en el departamento de Sucre, donde hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, aspirante a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir. Otro hecho similar se registró en Atlántico. Allí fue atacado el vehículo utilizado por la candidata a la Cámara María Bolívar, del partido Alianza Social Independiente. “Yo, ayer en la noche, sufrí un atentado contra mi vida. En la carretera, el miedo tocó mi puerta de la forma más violenta. Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz, de silenciar una vida”, dijo Bolívar en un video. Para saber más: Tres disparos: así fue el atentado contra la candidata al Congreso María Bolívar Maury La congresista agregó que, tras escuchar los disparos, pensó en su familia, en particular, en sus hijos y en la posibilidad de que un hecho como ese pudiera haber tenido consecuencias dolorosas: “Pensé en el vacío que podía dejarles (a mis hijos) si hoy no estuviera aquí contando esto”. En su mensaje, la candidata del Partido ASI señaló que el miedo no puede convertirse en una herramienta para sacar del escenario público a quienes denuncian o hacen oposición. Por otro lado, en Santander, en el municipio de Piedecuesta, desconocidos incineraron el automóvil empleado en actividades de campaña del aspirante a la Cámara Mauricio Matri, del partido Centro Democrático.