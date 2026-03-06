Defensoría prende alarmas por cuatro hechos de violencia electoral en tan solo 24 horas

A tres días de las elecciones legislativas, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por varios hechos de violencia que han afectado a campañas al Congreso en distintas regiones del país. Según la entidad, en solo 24 horas se registraron al menos cuatro incidentes que involucran ataques contra candidatos, equipos de campaña y bienes utilizados en actividades electorales. “Estos hechos reflejan una preocupante situación de violencia contra actores del proceso democrático”, señaló la entidad. Uno de los casos ocurrió en el departamento de Sucre, donde hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, aspirante a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir. Otro hecho similar se registró en Atlántico. Allí fue atacado el vehículo utilizado por la candidata a la Cámara María Bolívar, del partido Alianza Social Independiente. “Yo, ayer en la noche, sufrí un atentado contra mi vida. En la carretera, el miedo tocó mi puerta de la forma más violenta. Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz, de silenciar una vida”, dijo Bolívar en un video. Para saber más: Tres disparos: así fue el atentado contra la candidata al Congreso María Bolívar Maury La congresista agregó que, tras escuchar los disparos, pensó en su familia, en particular, en sus hijos y en la posibilidad de que un hecho como ese pudiera haber tenido consecuencias dolorosas: “Pensé en el vacío que podía dejarles (a mis hijos) si hoy no estuviera aquí contando esto”. En su mensaje, la candidata del Partido ASI señaló que el miedo no puede convertirse en una herramienta para sacar del escenario público a quienes denuncian o hacen oposición. Por otro lado, en Santander, en el municipio de Piedecuesta, desconocidos incineraron el automóvil empleado en actividades de campaña del aspirante a la Cámara Mauricio Matri, del partido Centro Democrático. Según lo que contó el candidato en sus redes sociales, el ataque ocurrió en la madrugada, las llamas se extendieron hacia otro vehículo parqueado al lado que guardaba todo su material de campaña. En entrevista con Semana agregó: “Todos estábamos durmiendo cuando escuchamos un estallido; el vehículo sonó muy fuerte y nos despertó. Llamé a la intendente encargada del Plan Democracia y ayudó a contactar a los bomberos. Esas conflagraciones no se pueden apagar con agua, pero era demasiada la llama”. Amplíe información: Incendiaron el carro de candidato al Congreso por el Centro Democrático: “es culpa de este Gobierno” “Mis vecinos están asustados porque tienen en medio de sus casas a una persona a la que, en cualquier momento, le hacen un atentado terrorista. Está en riesgo la vida de ellos. Esto es muy delicado”, le dijo al medio citado; mientras que en el video que hizo público en sus redes sociales le atribuyó el ataque al “miedo de que un mototaxista trabaje por el país” y llegue al poder. Sin embargo, según la Defensoría, el caso más grave se reportó en Arauca. En el municipio de Puerto Rondón fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara Manuel Pérez, también del Centro Democrático. Es decir, el informe del ente de control resalta que en un lapso de apenas 24 horas, se registraron “un homicidio relacionado con una campaña política, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y un atentado contra bienes utilizados en actividades electorales”. Lea también: Factcheck: las afirmaciones falsas e imprecisas de Petro sobre el software electoral La entidad recordó que desde hace meses ha venido advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan quienes participan en el proceso electoral. Estas alertas han sido emitidas a través del sistema de Alerta Temprana Electoral, que identifica amenazas contra líderes políticos, aspirantes a cargos de elección popular, equipos de campaña y comunidades en varias regiones del país. En particular, la Defensoría señaló que las zonas donde se eligen las curules de paz —muchas de ellas ubicadas en territorios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)— presentan condiciones de riesgo. A su juicio, la materialización de estos ataques supone una vulneración de las garantías contempladas en el acuerdo final de paz. “La violencia contra quienes participan en la contienda electoral afecta directamente los derechos políticos y debilita la democracia”, advirtió la institución. Frente a esta situación, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades locales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas urgentes que permitan garantizar la seguridad de los candidatos, sus equipos y las comunidades durante los días previos a la votación. La entidad también pidió a los grupos armados ilegales abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de quienes participan en el proceso electoral. Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará realizando seguimiento a la situación en todo el territorio nacional y activando los mecanismos institucionales necesarios para prevenir hechos de violencia política y proteger el ejercicio democrático. Siga leyendo: Oposición denuncia falta de garantías tras asesinato de activista del Centro Democrático en Arauca