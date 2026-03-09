Gobierno Petro cambió US$3.177 millones de deuda a francos suizos y pesos, ¿qué significa?

Colombia ejecutó la operación de conversión de deuda soberana más grande en la historia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. El Ministerio de Hacienda convirtió 13 créditos con el organismo multilateral por un total de US$3.177 millones, saliendo del dólar para apostar por francos suizos y pesos colombianos. La operación no fue una sola movida, sino 13 conversiones cambiarias simultáneas sobre préstamos soberanos. 10 de ellas quedaron denominadas completamente en francos suizos, mientras que las tres restantes se dividieron entre pesos colombianos y francos suizos. En todos los casos, el Gobierno fijó tasas de interés fijas, buscando blindarse de futuros vaivenes en los mercados financieros. Entérese: ¡Alerta en la deuda! Mercado cobra más por prestar a corto plazo y teme frenazo de la economía en Colombia

Nueva tasa de interés para la deuda colombiana

Según el Ministerio, la nueva tasa de interés en pesos colombianos se ubica en promedio 820 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos soberanos locales para plazos equivalentes. La cartera convertida se ejecutó además a un tipo de cambio $50 inferior al promedio de la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión, con un nivel final cercano a $3.650 por dólar. En algunas operaciones denominadas en francos suizos también se registró una disminución adicional en la tasa de cambio gracias a condiciones favorables en los mercados financieros internacionales. El Gobierno explicó que la decisión se produjo en una ventana de oportunidad generada por la evolución reciente de los mercados internacionales, lo que permitió mejorar las condiciones financieras sin alterar los términos originales de los créditos otorgados por la CAF. Siga leyendo: Colombia pasó de pagar 0% a más de 8% en tasas de interés de deuda: un riesgo similar al de Brasil

Reducir la dependencia del dólar y aliviar el costo de la deuda colombiana