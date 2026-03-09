Gobierno Petro cambió US$3.177 millones de deuda a francos suizos y pesos, ¿qué significa?

Colombia ejecutó la operación de conversión de deuda soberana más grande en la historia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.
El Ministerio de Hacienda convirtió 13 créditos con el organismo multilateral por un total de US$3.177 millones, saliendo del dólar para apostar por francos suizos y pesos colombianos.
La operación no fue una sola movida, sino 13 conversiones cambiarias simultáneas sobre préstamos soberanos. 10 de ellas quedaron denominadas completamente en francos suizos, mientras que las tres restantes se dividieron entre pesos colombianos y francos suizos.
En todos los casos, el Gobierno fijó tasas de interés fijas, buscando blindarse de futuros vaivenes en los mercados financieros.
