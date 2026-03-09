x

Gobierno Petro cambió US$3.177 millones de deuda a francos suizos y pesos, ¿qué significa?

Colombia convirtió US$3.177 millones de deuda a francos suizos y pesos para reducir exposición al dólar y abaratar el servicio de la deuda.

  Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO: Banrep.
Diario La República
hace 1 hora
bookmark

Colombia ejecutó la operación de conversión de deuda soberana más grande en la historia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.

El Ministerio de Hacienda convirtió 13 créditos con el organismo multilateral por un total de US$3.177 millones, saliendo del dólar para apostar por francos suizos y pesos colombianos.

La operación no fue una sola movida, sino 13 conversiones cambiarias simultáneas sobre préstamos soberanos. 10 de ellas quedaron denominadas completamente en francos suizos, mientras que las tres restantes se dividieron entre pesos colombianos y francos suizos.

En todos los casos, el Gobierno fijó tasas de interés fijas, buscando blindarse de futuros vaivenes en los mercados financieros.

Entérese: ¡Alerta en la deuda! Mercado cobra más por prestar a corto plazo y teme frenazo de la economía en Colombia

Nueva tasa de interés para la deuda colombiana

Según el Ministerio, la nueva tasa de interés en pesos colombianos se ubica en promedio 820 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos soberanos locales para plazos equivalentes.

La cartera convertida se ejecutó además a un tipo de cambio $50 inferior al promedio de la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión, con un nivel final cercano a $3.650 por dólar.

En algunas operaciones denominadas en francos suizos también se registró una disminución adicional en la tasa de cambio gracias a condiciones favorables en los mercados financieros internacionales.

El Gobierno explicó que la decisión se produjo en una ventana de oportunidad generada por la evolución reciente de los mercados internacionales, lo que permitió mejorar las condiciones financieras sin alterar los términos originales de los créditos otorgados por la CAF.

Siga leyendo: Colombia pasó de pagar 0% a más de 8% en tasas de interés de deuda: un riesgo similar al de Brasil

Reducir la dependencia del dólar y aliviar el costo de la deuda colombiana

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la operación permitirá reducir la exposición del país a la volatilidad del dólar, especialmente en el tramo convertido a pesos colombianos.

Así como diversificar las monedas de referencia de la deuda externa mediante una mayor participación del franco suizo, considerado históricamente una moneda estable.

Además, al fijar tasas de interés por debajo de las vigentes en el mercado doméstico, la cartera argumenta que la conversión contribuirá a reducir el pago de intereses en el corto y mediano plazo, optimizando el servicio de la deuda.

La magnitud de la operación supera conversiones anteriores realizadas por otros países de la región. Uruguay ejecutó en 2024 cuatro operaciones de conversión por un total de US$750 millones, mientras que Costa Rica realizó en 2025 una conversión por US$419 millones.

Además: Inversores le están cobrando a Colombia la cuarta tasa de interés más alta del mundo para prestarle plata

