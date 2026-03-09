x

Fuerte aguacero con granizo incluido este lunes en Medellín

Las precipitaciones comenzaron después de las 3:00 de la tarde, según los reportes oficiales.

  • Las lluvias se registraron en varios puntos del sur y el norte del Valle de Aburrá. FOTO: Jaime Pérez Munévar. Archivo El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un fuerte aguacero se produjo durante la tarde de este lunes en Medellín y varios municipios de su área metropolitana.

En algunas zonas como Envigado y el sur de Medellín, reportes ciudadanos dieron cuenta de la caída de granizo, de altos volúmenes de agua y algunos relámpagos.

Lea también: Justo a tiempo: culminó la limpieza de 14 soterrados en Medellín ante la llegada de la primera temporada de lluvias

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Siata) las precipitaciones comenzaron hacia las 3:16 de la tarde de este lunes.

Según los registros, desde esa hora se registró una lluvia de alta intensidad principalmente en el sector nororiental de Medellín y en el municipio de Girardota.

Sin embargo, en el sur del Valle de Aburrá también se presentaron lluvias, en zonas como el Centro, el sur de Medellín y el norte de los municipios de Envigado e Itagüí.

Hacia las 3:47 de la tarde, las lluvias ya se habían extendido además al occidente de Bello y el sur de Copacabana e Itagüí.

Se espera que las precipitaciones continúen en el transcurso de la tarde y se continúen desplazando hacia el noroccidente.

Por ahora, los organismos de socorro monitorean la situación en caso de alguna emergencia.

