EE. UU. vigila las costas venezolanas con aviones de guerra

Estados Unidos divulgó el lunes imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos caza F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

“Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo”, escribió en X.