Viajes de colombianos a Panamá crecen 27% en arranque de 2026, ¿por qué?

Panamá se posiciona cada vez más como uno de los destinos internacionales preferidos por los colombianos. En enero de 2026, el número de turistas desde Colombia hacia ese país creció 27%, uno de los aumentos más altos entre los principales mercados turísticos de la región. Este crecimiento se dio en un contexto de mayor dinamismo en los viajes internacionales de colombianos. Durante el primer mes del año 599.821 personas salieron del país, lo que representó un incremento del 11% frente a enero de 2025, según datos de Migración Colombia y compartidos por Anato. Entre los destinos más visitados por los colombianos se encuentran Estados Unidos, México, Panamá y España, con Panamá destacándose por su fuerte ritmo de crecimiento.

¿Qué factores impulsan el turismo de colombianos a Panamá?

El auge del turismo hacia Panamá responde a varios factores que han hecho más atractivo este destino para los viajeros colombianos. Consulte: ¿Por qué Puerto Rico se convirtió en el destino emergente favorito de los colombianos en 2025? Uno de los principales es la competitividad de los precios. Los paquetes turísticos hacia Panamá se han vuelto especialmente atractivos frente a algunos destinos nacionales tradicionales como San Andrés o Cartagena, donde los costos han aumentado en los últimos años. Otro elemento clave es la conectividad aérea y la cercanía geográfica entre ambos países. Según la ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León, la corta distancia y la alta frecuencia de vuelos facilitan que los colombianos puedan viajar con mayor facilidad. A esto se suma la diversidad de la oferta turística, que permite combinar diferentes experiencias en un solo viaje, desde compras y gastronomía hasta turismo cultural y naturaleza. Entre los principales atractivos se destacan el Canal de Panamá, el Casco Antiguo y destinos naturales como Bocas del Toro.

¿Qué incentivos ofrece Panamá para atraer visitantes?

El crecimiento del turismo también ha sido impulsado por estrategias del gobierno panameño para atraer viajeros internacionales. Entre las iniciativas se encuentra la implementación de un seguro médico gratuito para turistas, así como la campaña Panamá te regala +500 en beneficios, una cuponera digital con descuentos dirigida a quienes reserven estancias de al menos cuatro noches. Entérese: ¿Ya es más barato? Panamá y Puerto Rico le pisan los talones a San Andrés y Cartagena en precios turísticos por caída del dólar Aunque Panamá utiliza el dólar como moneda, la estructura de precios del destino ha permitido que el gasto promedio por visitante, estimado en US$286, resulte manejable para los viajeros colombianos, especialmente frente al encarecimiento del turismo interno.

¿Cómo le fue al turismo en Panamá en 2025?

Las cifras del sector muestran que el país ya venía registrando un crecimiento sostenido del turismo. Entre enero y diciembre de 2025, Panamá recibió 3.004.266 visitantes internacionales, lo que representó un aumento de 8,2% frente a 2024, consolidando al turismo como uno de los motores de su economía. En ese mismo periodo, los ingresos por turismo alcanzaron 6.583 millones de balboas, lo que significó un incremento de 9,7% interanual.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentra la mayor llegada de visitantes internacionales a Panamá, que recibió más de tres millones de turistas en 2025. FOTO AUTORIDAD TURÍSTICA DE PANAMÁ.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró la mayor entrada de visitantes con 2.244.078 turistas, un crecimiento de 10%. Por su parte, los puertos de cruceros recibieron 344.408 pasajeros, con un aumento de 11,5%, mientras que la frontera de Paso Canoas registró 106.006 visitantes, un incremento de 2,9%. En total, 2.330.677 turistas pernoctaron en el país, un 11% más que en 2024, lo que refleja una mayor permanencia y gasto de los visitantes en el destino.

¿Cómo evoluciona el turismo internacional de colombianos?

El aumento de viajeros hacia Panamá también se explica por la recuperación general del turismo internacional desde Colombia. Estados Unidos sigue siendo el principal destino, concentrando 28,4% de las salidas internacionales en enero de 2026, con más de 90.000 colombianos que visitaron ese país. México también registró una recuperación, con un crecimiento de 6,2%, mientras que España mostró una variación positiva de 10,2%.