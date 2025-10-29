La cervecería paisa Madre Monte exporta 12.000 botellas a China y ahora apunta a Japón

La cerveza artesanal Madre Monte, fundada en Medellín en 2012 por Johnny Guerrero, avanza en su proceso de internacionalización tras consolidarse en el mercado local. ya Incursionó en China y ahora quiere venderse en Japón.
Actualmente, la empresa exporta cuatro estilos de cerveza artesanal a China, donde ha encontrado una comunidad colombiana activa en el sector gastronómico y de bebidas.
"Nos ha sorprendido descubrir la cantidad de colombianos en China trabajando en restaurantes y licores. Ha sido un reencuentro con nuestra comunidad y una oportunidad de conexión", explicó Johnny Guerrero.