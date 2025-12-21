x

Disidencias de Farc al mando de “Calarcá” anuncian cese de ataques a la Fuerza Pública

El vocero de ese grupo armado, no obstante, aseguró que seguirán usando su “legítimo derecho a la defensa” si hay operativos contra ellos.

  El comandante de una de las disidencias de las Farc, Alexánder Díaz Mendoza, conocido como alias "Calarcá". FOTO AFP Y CAPTURA DE VIDEO
    El comandante de una de las disidencias de las Farc, Alexánder Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá”. FOTO AFP Y CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
21 de diciembre de 2025
bookmark

Jhon Mendoza, conocido en el conflicto armado como alias “Jhon Mechas” y vocero de la fracción disidente bajo el mando de alias “Calarcá”, oficializó este fin de semana el cese de hostilidades contra los miembros de la Fuerza Pública de manera indefinida. El anuncio lo hicieron en un video grabado desde una zona selvática y que fue difundido en redes sociales.

Le puede interesar: Así opera la red secreta que lleva a mercenarios colombianos a la sangrienta guerra en Sudán.

Esta determinación, aseguró “Mechas”, busca “sintonizarse con la coyuntura nacional”, pero excluye a los demás grupos armados ilegales con los que mantienen disputas territoriales activas en distintas zonas del país.

El cabecilla de esta estructura, que se apartó de la línea de mando de alias “Iván Mordisco”, señaló que la postura responde a una “lectura estratégica” de la realidad actual, al afirmar que “siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país” sus unidades recibieron la directriz de detener los fusiles contra la institucionalidad.

Mendoza explicó que esa organización criminal tomó la decisión de “ratificar públicamente la orientación” que sus frentes “cumplían” en terreno, la cual consiste en un “cese de acciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública por tiempo indefinido”.

Sin embargo, el disidente matizó que esta medida no implica una inacción total, pues aseguró que se reservan su “legítimo derecho a la defensa” ante cualquier eventualidad operativa por parte de las Fuerzas Militares.

Así mismo, la tregua unilateral anunciada tiene un alcance limitado y no cobija a los otros actores ilegales que se disputan el control de las rentas y los corredores estratégicos, según sostuvo Mendoza en el anuncio.

En ese sentido, sobre esto el disidente fue enfático al advertir que la decisión “no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país”.

Finalmente, el vocero del grupo armado ilegal habló de su “compromiso con la paz, con la justicia social” y lo que denominó una “decidida batalla por la defensa de la vida y el respeto por la población civil, que nada tiene que ver con la guerra”, expresando su expectativa de que este gesto político y militar “sea bien recibido por el pueblo colombiano”.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

