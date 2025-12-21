Ejército denunció presunto secuestro de soldados en un resguardo indígena en Chocó

Otro posible secuestro de soldados por parte de la comunidad se habría presentado en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) este fin de semana. En un comunicado del Comando de la Décima Quinta Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, se denunció el secuestro de personal militar durante un operativo militar en la zona.
Según la institución castrense, en medio de operaciones adelantadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de esa población, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria e ilegal a los soldados hacia un resguardo indígena.