Con camioneta bomba iban a atentar contra la Fuerza Pública en Caquetá; así se evitó

El municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, se salvó este domingo de vivir un atentado terrorista. Un vehículo que había sido abandonado en una calle y que tenía en su interior una carga explosiva fue desactivado por las autoridades, luego de recibir una alerta ciudadana. Los mandatarios local y departamental hicieron un llamado a la comunidad para que esté alerta.
Durante varias horas, la Policía y el Ejército trabajaron conjuntamente con la ayuda de unidades caninas, expertos antiexplosivos y un robot de alta tecnología que permitió manipular un artefacto que había sido dejado dentro de la camioneta Renault Duster, de placas JDO-655.