¡Qué tal esto! Nicolás Petro no cotiza al sistema de salud, sino que es beneficiario

A pesar de ser el hijo mayor del presidente de la República, haber sido más de tres años diputado del Atlántico y presuntamente haberse enriquecido ilegalmente, Nicolás Petro Burgos no aporta un peso al sistema de salud del país. Lo anterior en razón a que es beneficiario y no aportante, según su estado de afiliación. No es un dato menor.
Desde 1993 en Colombia hay dos maneras de afiliarse al sistema de salud: en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado.
En el primero deben estar los trabajadores con contrato laboral, con contrato por prestación de servicios e independientes y los que aporten de manera voluntaria; en el segundo, deben estar la población más vulnerable y sin capacidad de pago, a quienes el Estado les subsidia su acceso a servicios de salud, por medio de recursos del presupuesto general, impuestos y los aportes de los del régimen contributivo.