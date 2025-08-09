Polémica en el Dane: exdirector y actual directora cruzan acusaciones por manejo de cifras

En entrevista con La FM y la alianza informativa Tribuna RCN, el exdirector del Dane y precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo lanzó un dardo directo al corazón estadístico del país: la independencia y credibilidad de la entidad.
Oviedo recordó que, al inicio del mandato de Gustavo Petro, el presidente lo mencionó como el único funcionario del gobierno Duque que podría continuar en el cargo.
Sin embargo, rechazó cualquier acercamiento al Ejecutivo al notar que no tendría línea directa con el mandatario y que su trabajo técnico estaría mediado por figuras políticas como Daniel Rojas. “Si voy a tener mandadero, yo mejor no”, soltó con ironía.