En medio de incertidumbre del TLC con Israel, ministra de Comercio cancela su participación en el Congreso de Confecámaras

Se esperaba que la representación del Gobierno Nacional en el Congreso de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) fuera la ministra de Comercio, Diana Morales Rojas, pero la funcionaria ya no asistirá.
Estaba previsto que la jefe de cartera brindará unas palabras en la instalación del Congreso, luego de la intervención del presidente gremial, Julián Domínguez.
Al parecer, la ministra canceló su participación desde la noche anterior.
El evento coincide con las recientes tensiones diplomáticas con Israel. EL COLOMBIANO consultó con el Ministerio la ausencia de la alta funcionaria. La respuesta fue que tuvo que cancelar por “por agenda de última hora con el presidente”.