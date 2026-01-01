¡Antioquia no aprendió! 35 quemados por pólvora en el festejo de Año Nuevo; niña de 1 año entre los lesionados

¡Se acabó el año y Antioquia no aprendió! Pese a los reiterados llamados de las autoridades y a las cifras alarmantes que dejó diciembre, el departamento volvió a comenzar el año con personas lesionadas por pólvora.
Durante la celebración del 31 de diciembre y el 1 de enero, se registraron 35 nuevos casos de quemados, elevando a 182 el total de afectados en el departamento, una muestra de que el problema persiste y las advertencias no han sido suficientes, esto a pesar de que las campañas antipólvora comenzaron este año mucho antes, en el mes de octubre.
De acuerdo con el último reporte de la Gobernación entre la mañana del 31 de diciembre de 2025 y la tarde del 1 de enero de 2026, las lesiones se presentaron en al menos 20 municipios, entre ellos Medellín, Bello, Itagüí, La Estrella, Guarne, Caucasia, Tarazá y Zaragoza.