¡Antioquia no aprendió! 35 quemados por pólvora en el festejo de Año Nuevo; niña de 1 año entre los lesionados

El departamento reportó afectaciones por pólvora en al menos 20 municipios, siendo Medellín de las ciudades con más casos. Aquí el balance.

  Entre los lesionados hay niños de 1 año hasta los 13 años, algunos con quemaduras de segundo y tercer grado, fracturas e incluso amputaciones de dedos. Foto: COLPRENSA
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 8 horas
¡Se acabó el año y Antioquia no aprendió! Pese a los reiterados llamados de las autoridades y a las cifras alarmantes que dejó diciembre, el departamento volvió a comenzar el año con personas lesionadas por pólvora.

Durante la celebración del 31 de diciembre y el 1 de enero, se registraron 35 nuevos casos de quemados, elevando a 182 el total de afectados en el departamento, una muestra de que el problema persiste y las advertencias no han sido suficientes, esto a pesar de que las campañas antipólvora comenzaron este año mucho antes, en el mes de octubre.

De acuerdo con el último reporte de la Gobernación entre la mañana del 31 de diciembre de 2025 y la tarde del 1 de enero de 2026, las lesiones se presentaron en al menos 20 municipios, entre ellos Medellín, Bello, Itagüí, La Estrella, Guarne, Caucasia, Tarazá y Zaragoza.

InfogrÃ¡fico
¡Antioquia no aprendió! 35 quemados por pólvora en el festejo de Año Nuevo; niña de 1 año entre los lesionados

La mayoría de los casos están relacionados con la manipulación directa de artefactos pirotécnicos, aunque también se reportaron quemaduras en personas (incluidos niños) que solo estaban como observadores.

Le puede interesar: Lo que faltaba: quemaduras por líquidos calientes tienen saturados los servicios hospitalarios en Antioquia

Las cifras evidencian un impacto especialmente grave en menores de edad. Entre los lesionados hay niños de 1 año hasta los 13 años, algunos con quemaduras de segundo y tercer grado, fracturas e incluso amputaciones de dedos.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio Cabañas, en Bello, donde una bebé de apenas un año, resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro y esquirlas en el brazo luego de que un volador explotara a menos de un metro de distancia mientras su padre la cargaba. Según el relato de los padres, vecinos manipulaban pólvora pese a que habían sido advertidos de la presencia de varios niños el sector.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Pediátrico de Niquía, donde los médicos calificaron las lesiones como leves, aunque quedó en observación, mientras que el caso fue puesto en conocimiento del ICBF y la Policía indicó a los padres la posibilidad de instaurar una denuncia a quienes lanzaron el artefacto por el delito de lesiones personales.

Un segundo hecho se registró en el barrio Villa Loma, ubicado en San Antonio de Prado, donde una menor de 7 años, sufrió quemaduras por esquirlas en la mejilla, el mentón, el pecho y un brazo, luego de que un volador cayera y estallara cerca de ella mientras encendía velas en la acera de su vivienda.

La madre aseguró a la Policía que la familia no estaba usando pólvora y desconoce de dónde provino el artefacto. A estos casos se suma el de un adolescente de 17 años en Medellín, quien resultó con lesiones en varios dedos de la mano derecha tras manipular una papeleta que encontró en el suelo. El joven permanece bajo observación médica debido a que tuvo que ser amputado en sus dedos.

En cuanto a los adultos, los casos incluyen lesiones severas en manos, rostro, vía aérea, genitales y daños oculares. El panorama es aún más crítico en el sistema de salud.

Según el reporte oficial, las unidades de quemados para adultos y niños en Antioquia se encuentran al 100% de ocupación, una situación que pone en crisis la capacidad hospitalaria en el departamento.

Aunque no se reportaron intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol, el balance deja claro que Antioquia cerró el año sin aprender la lección y que incluso, a pesar de las campañas, ciudades como Medellín que cerraron el año con 70 lesionados, tampoco se concientizaron sobre los daños de la pólvora.

Lea más: Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

Balance en Medellín

En el caso de Medellín, la mayoría de los lesionados son hombres (77%) y el grupo etario más impactado es el de mayores de 18 años, con 44 casos, aunque también preocupa el panorama de menores de edad, debido a que la ciudad cerró con 26 casos de niños afectados por pólvora.

Además, casi la mitad de los heridos resultaron lesionados por manipular pólvora, mientras que un 44% sufrió quemaduras aun siendo solo observadores.

En cuanto a la gravedad de las lesiones, el reporte indica que el 52% presentó quemaduras de segundo grado, seguido de lesiones de primer y tercer grado.

Aunque el 69% de los casos fue atendido de manera ambulatoria, un 31% requirió hospitalización. Es de anotar que las quemaduras encabezan el tipo de lesión más frecuente, con 60 casos, seguidas de laceraciones, contusiones, daños oculares y amputaciones.

Utilidad para la vida