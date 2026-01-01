Gobierno Petro recortó más de $4,2 billones del Presupuesto para cerrar 2025: qué significa y a quiénes impacta

El Gobierno oficializó un recorte superior a $4,2 billones al Presupuesto General de la Nación para el cierre de la vigencia 2025 mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre.
Esta decisión se sumó a los $12 billones aplazados desde el inicio del año y que respondió a un faltante de recursos derivado de un recaudo tributario inferior al proyectado y de la no aprobación de la Ley de Financiamiento.
El propio decreto reconoció las restricciones de caja y advirtió que el Estado no contaba con los recursos suficientes para cubrir todos los compromisos inicialmente previstos, al señalar que “el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”.
Lo anterior, en un contexto en el que los ingresos tributarios a noviembre de 2025 no alcanzaron las metas fijadas por el Ministerio de Hacienda.