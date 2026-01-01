¿Qué son los moretones en la mano de Trump? Culpa a la aspirina y dice que su salud “está perfecta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la aspirina por los grandes moretones que presenta en su mano y negó haberse quedado dormido durante reuniones públicas, en una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves.
El mandatario desmintió declaraciones anteriores sobre haberse sometido a una resonancia magnética en octubre, diciendo que en realidad se trató de una tomografía computarizada, un examen más rápido.
Trump, de 79 años, le dijo al Journal que su salud “es perfecta” y se quejó de que se lo interrogue al respecto.