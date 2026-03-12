x

Daniel Martínez resiste en el podio de la París-Niza ante un Vingegaard intratable

El danés es prácticamente el campeón de la carrera francesa tras lograr este jueves un nuevo triunfo. Harold Tejada fue tercero en la etapa y Martínez se mantiene en el podio.

  • Daniel Martínez está a tres etapas de lograr su segundo podio en la París-Niza. FOTO X-RBH_ProCyclingF
    Daniel Martínez está a tres etapas de lograr su segundo podio en la París-Niza. FOTO X-RBH_ProCyclingF
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación general de la París-Niza tras la disputa de la quinta etapa, en la que su compatriota Harold Tejada (Astana) arribó tercero en una jornada ampliamente dominada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma), virtual campeón a tres fracciones para la conclusión de la carrera.

Imitando a su gran rival en el Tour, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), Jonas, con un ataque en solitario a falta de 20 km para el final, cruzó la meta con una gran ventaja sobre sus demás rivales.

En el recorrido de 206.3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, el danés, logró su segundo triunfo seguido en la prueba con un tiempo de 4h:29.01. Lo escoltaron el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), a 2.02 minutos, y Tejada, a 2.20.

Lea: Daniel Felipe Martínez brilla e ilusiona a Colombia con podio en la París-Niza

A esa misma diferencia, en la sexta casilla, arribó Daniel Felipe Martínez, quien también se consolida en el segundo lugar, pero bastante distanciado de Jonas, con quien pierde 3.22 minutos. Tercero es el alemán Georg Steinhauser (EF Education), a 5.50. Tejada, por su parte, es 11°, a 11.43.

Cabe recordar que Martínez fue tercero en esta prueba en la edición de 2022.

Este viernes, en la sexta jornada, se recorrerán 179.3 kilómetros entre Barbentane y Apt, en los que se tendrán que superar cuatro premios de montaña.

Buitrago se aleja del top-10 en Tirreno-Adriático

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) bajó tres puestos y ahora es 13° en la Tirreno-Adriático, carrera italiana que domina el local Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora).

Este último llegó a la cima de la general este jueves luego de ser segundo en la cuarta fracción, de 213 km entre Tagliacozzo y Martinsicuro, donde triunfó el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin).

Buitrago, que viene de ganar el Trofeo Laigueglia, cede ahora 54 segundos con Pellizzari. Este viernes, 184 km entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio.

Siga leyendo: Ciclista colombiano Santiago Buitrago ganó el Trofeo Laigueglia, en Italia, tras un ataque en solitario

