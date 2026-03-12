Aberrante caso: Capturaron a madre en Castilla, Medellín, por explotación sexual de su hija con síndrome de down

“Miren, una mujer está compartiendo contenido sexual de una menor de edad por WhatsApp”. Con esa frase, una persona puso en conocimiento un aberrante caso de una explotación sexual de una menor de edad, con el agravante de que la víctima era, además, una persona con discapacidad cognitiva. Esto llevó a la captura de la mamá de la menor. La detención de la presunta responsable de estos actos se produjo en el Parque Juanes de la Paz, en la comuna 5 (Castilla), de Medellín, luego de que las investigaciones permitieran establecer que la mujer, de 37 años, habría distribuido durante varios meses este contenido a cambio de dinero.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, relató que “esta captura se materializó precisamente porque ella producía y además difundía material con contenido sexual con una menor de tan solo 12 añitos y la denuncia nos llegó por allá en noviembre del año pasado”. Entérese: Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó Personal de la Policía de Infancia y Adolescencia, con las evidencias recolectadas, empezó la investigación y lograron la identificación de la menor vulnerada y con ello dieron con todos sus datos, para llegar hasta su vivienda y hacer un contacto con su madre. En medio de las indagaciones y luego de conocer el contenido, se descubrió que la menor era víctima de vejámenes que eran efectuados por su propia progenitora, al parecer, también con finalidades distintas a las económicas. Le puede interesar: Capturaron a israelí en una casa de El Poblado: habría estado con dos menores de edad “Hacía tocamientos y un montón de barbaridades con su propia hijita. No lo hacía ni siquiera por plata, sino como si fuera un fetiche. ¡Es algo totalmente aberrante!”, detalló el secretario de Seguridad.