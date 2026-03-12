Aberrante caso: Capturaron a madre en Castilla, Medellín, por explotación sexual de su hija con síndrome de down

“Miren, una mujer está compartiendo contenido sexual de una menor de edad por WhatsApp”. Con esa frase, una persona puso en conocimiento un aberrante caso de una explotación sexual de una menor de edad, con el agravante de que la víctima era, además, una persona con discapacidad cognitiva. Esto llevó a la captura de la mamá de la menor.
La detención de la presunta responsable de estos actos se produjo en el Parque Juanes de la Paz, en la comuna 5 (Castilla), de Medellín, luego de que las investigaciones permitieran establecer que la mujer, de 37 años, habría distribuido durante varios meses este contenido a cambio de dinero.