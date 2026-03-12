x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Aberrante caso: Capturaron a madre en Castilla, Medellín, por explotación sexual de su hija con síndrome de down

La mujer es señalada de distribuir contenido pornográfico de su hija, de 12 años, y su finalidad no solo sería económica, de acuerdo con las autoridades.

  • Esta mujer, de 37 años, fue capturada por las unidades de infancia y adolescencia en el Parque Juanes, en la comuna 5 (Castilla), luego de que se le abriera una investigación por distribuir contenido pornográfico de su hija con discapacidad. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
    Esta mujer, de 37 años, fue capturada por las unidades de infancia y adolescencia en el Parque Juanes, en la comuna 5 (Castilla), luego de que se le abriera una investigación por distribuir contenido pornográfico de su hija con discapacidad. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

“Miren, una mujer está compartiendo contenido sexual de una menor de edad por WhatsApp”. Con esa frase, una persona puso en conocimiento un aberrante caso de una explotación sexual de una menor de edad, con el agravante de que la víctima era, además, una persona con discapacidad cognitiva. Esto llevó a la captura de la mamá de la menor.

La detención de la presunta responsable de estos actos se produjo en el Parque Juanes de la Paz, en la comuna 5 (Castilla), de Medellín, luego de que las investigaciones permitieran establecer que la mujer, de 37 años, habría distribuido durante varios meses este contenido a cambio de dinero.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, relató que “esta captura se materializó precisamente porque ella producía y además difundía material con contenido sexual con una menor de tan solo 12 añitos y la denuncia nos llegó por allá en noviembre del año pasado”.

Entérese: Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó

Personal de la Policía de Infancia y Adolescencia, con las evidencias recolectadas, empezó la investigación y lograron la identificación de la menor vulnerada y con ello dieron con todos sus datos, para llegar hasta su vivienda y hacer un contacto con su madre.

En medio de las indagaciones y luego de conocer el contenido, se descubrió que la menor era víctima de vejámenes que eran efectuados por su propia progenitora, al parecer, también con finalidades distintas a las económicas.

Le puede interesar: Capturaron a israelí en una casa de El Poblado: habría estado con dos menores de edad

“Hacía tocamientos y un montón de barbaridades con su propia hijita. No lo hacía ni siquiera por plata, sino como si fuera un fetiche. ¡Es algo totalmente aberrante!”, detalló el secretario de Seguridad.

Luego de esta detención, registrada esta semana, a esta madre de familia le imputaron cargos por los delitos de explotación sexual y pornografía con menor de 18 años, por lo que el juez de control de garantías le dictaminó medida de detención en centro carcelario.

Esta decisión la tomó pese a que la mujer no aceptó legalmente su responsabilidad por los casos cometidos contra la menor, que quedó bajo custodia de su abuela, bajo el acompañamiento de distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín para recibir toda la atención, aseguró Villa Mejía.

Temas recomendados

Abuso sexual
Delitos sexuales
Discapacidad
Explotación sexual
Violencia intrafamiliar
Menores de edad
violencia infantil
Medellín
Comuna 5
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida