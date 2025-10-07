Los inconvenientes que afrontaría Ecopetrol para importar gas por Coveñas: demoras, costos y viabilidad

De oleoducto a gasoducto: el desafío técnico

Uno de los puntos centrales del proyecto será la reconversión del oleoducto Coveñas–Ayacucho (ODC), que pasará a operar como gasoducto. La meta inicial es transportar 110 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) en una primera fase, con la posibilidad de escalar hasta 400 Mpcd en una segunda etapa. Puede leer: Importar gas desde el Caribe para evitar déficit en 2027: así es el plan que propone el Grupo Energía Bogotá Sin embargo, esta reconversión es un reto técnico de gran complejidad. El profesor e investigador del sector minero-energético, Sergio Cabrales, advierte que el ducto —de unos 300 kilómetros— no cuenta con sistemas de compresión, indispensables para el transporte de gas. “La reconversión podría tardar entre dos y tres años, dadas las restricciones técnicas y la limitada disponibilidad de equipos de compresión a nivel internacional”, subraya Cabrales. A eso se suma la incertidumbre sobre la viabilidad económica de operar una FSRU con baja capacidad (110 Mpcd). Mantener volúmenes tan reducidos hasta 2030 encarecería el costo del gas por millón de BTU, restando competitividad frente a otras fuentes energéticas, detalló el profesor cabrales. En contexto: Procuraduría inspecciona Ecopetrol por contrato de gas con Gaxi, tras polémica por vínculos con Ricardo Roa

¿Cuál es el tiempo estimado para conseguir y, despues comenzar, a anclar la FSRU en el puerto de Coveñas? A lo que Cabrales respondió: “Este proceso suele ser complejo y puede tardar varios años, condicionando la entrada en operación del proyecto”. A renglón seguido precisó que, durante ese periodo, el abastecimiento de la demanda industrial del interior del país será crítico porque, en ausencia de gas natural, las industrias podrían verse obligadas a migrar al uso de carbón —con un impacto ambiental significativo— o de GLP distribuido por camiones, lo que incrementa los costos. Cabrales plantea preguntas clave como ¿cuánto tardará realmente la conversión del oleoducto en gasoducto? ¿Cuándo se conseguirá y anclará la unidad flotante FSRU? ¿Cómo se abastecerá la demanda industrial mientras tanto? Además lea: Alerta en sector del gas por maniobra de Canacol y varias demandas que no se conocían En otras palabras, el riesgo de desabastecimiento persiste mientras el país espera la entrada del gas importado desde Coveñas.

Luz verde de la ANLA y próximos pasos

Ecopetrol confirmó que hace diez días la ANLA dio luz verde a una modificación menor en la licencia ambiental existente, que permite realizar las actividades necesarias para la importación de gas a través de la terminal marítima en Coveñas. Con esa autorización, la compañía avanza en los componentes jurídicos, regulatorios, técnicos, económicos y sociales del proyecto. Además, anunció que el 14 de octubre lanzará la convocatoria pública para recibir ofertas vinculantes del servicio de regasificación. Según Roa, unas 20 empresas podrían participar en este proceso. Si todo marcha según lo previsto, la primera molécula de gas entraría al sistema en el primer semestre de 2027.

Un reloj en cuenta regresiva para el gas en Colombia

El periodista Mauricio Téllez, experto en energía e hidrocarburos, resumió la preocupación del sector en una publicación reciente en su cuenta de X, antes Twitter, así: “Ecopetrol le cierra la puerta al proyecto de regasificación en La Guajira, el único que —según el Grupo Energía Bogotá— era viable en el corto plazo, con FSRU asegurada y precios cercanos a 11 dólares por MBTU”. Téllez resaltó que el nuevo proyecto de Coveñas se apoya en la infraestructura del mayor puerto de exportación de crudo del país, pero también implica apostarle a un cronograma más ajustado y a un cambio de enfoque técnico.

“Lo bueno es que ya hay conciencia de la urgencia de tener una nueva entrada de gas por el Caribe, adicional a SPEC. Lo no tan bueno es que tenemos dos proyectos sobre la mesa —uno en Ballena y otro en Coveñas— con sustentos técnicos distintos y conclusiones contradictorias”, explicó.