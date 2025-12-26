Adelanto de la jornada nocturna elevaría costos laborales y dispararía informalidad, alerta Acopi

El inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m., vigente a partir de este 25 de diciembre, tendrá un impacto directo en los costos laborales de las micro, pequeñas y medianas empresas, alertó la presidenta ejecutiva nacional de Acopi, María Elena Ospina Torres, en diálogo con La FM.
De acuerdo con la dirigente gremial, uno de los principales efectos de la medida es la ampliación del recargo nocturno, que antes empezaba a las 9:00 p. m. y ahora se extiende desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, como parte de los cambios introducidos por la reforma laboral contenida en la Ley 2466 de 2025.
Puede conocer más: ABC del pago del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche