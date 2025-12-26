Adelanto de la jornada nocturna elevaría costos laborales y dispararía informalidad, alerta Acopi

El inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m., vigente a partir de este 25 de diciembre, tendrá un impacto directo en los costos laborales de las micro, pequeñas y medianas empresas, alertó la presidenta ejecutiva nacional de Acopi, María Elena Ospina Torres, en diálogo con La FM. De acuerdo con la dirigente gremial, uno de los principales efectos de la medida es la ampliación del recargo nocturno, que antes empezaba a las 9:00 p. m. y ahora se extiende desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, como parte de los cambios introducidos por la reforma laboral contenida en la Ley 2466 de 2025. Puede conocer más: ABC del pago del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche

Cómo será el impacto en las empresas que operan con horarios extendidos o turnos nocturnos

Ospina explicó que el impacto será mayor en sectores que operan con horarios extendidos o turnos nocturnos, como el comercio minorista, la gastronomía, los bares, el turismo, el transporte, la salud y la vigilancia privada. Según señaló, estas actividades dependen en gran medida de jornadas que ahora estarán sujetas a mayores recargos. Desde Acopi también se alertó sobre las dificultades operativas que implica la reorganización de turnos y esquemas salariales en las pequeñas empresas. “En una mipyme no se trata simplemente de cambiar un horario; reorganizar turnos nocturnos es un proceso complejo”, afirmó Ospina en La FM. La dirigente agregó que las limitaciones financieras de este tipo de empresas reducen la posibilidad de contratar más personal para absorber el ajuste. En ese escenario, advirtió, muchas se ven forzadas a operar en la informalidad ante la imposibilidad de asumir los nuevos costos laborales.

Entró en vigencia el nuevo recargo nocturno y sube el costo de la nómina por Reforma

Con este cambio, el trabajo nocturno se reconocerá entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., lo que significa que los empleados que laboren en ese rango horario tendrán derecho a dos horas adicionales de recargo nocturno. Cabe resaltar que este recargo equivale a 35% sobre el valor de la hora ordinaria, incluso cuando esas horas hagan parte de la jornada regular y no se consideren horas extra. Para este año, el valor de la hora nocturna en días hábiles quedó en $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban antes de la entrada en vigencia de la reforma. El incremento representa un aumento significativo en la remuneración de quienes trabajan en turnos nocturnos. Siga leyendo: Trabajo por cuenta propia supera el 40% en Colombia y revela debilidad del empleo formal A la hora de poner este incremento en práctica, una persona que trabaje entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana recibirá un pago diario aproximado de $66.840, teniendo en cuenta el recargo nocturno. Si tomamos este horario como referencia para un mes completo, el ingreso mensual podría ascender a cerca de $1,9 millones, calculado sobre las 230 horas laborales que contempla la legislación vigente. Dentro de otros ejemplos que se pueden evidenciar está el horario de 2:00 p. m. a 10:00 p. m., en el cual tan solo tres horas estarán cobijadas por el recargo nocturno. En ese caso, el pago adicional diario sería de $25.065, lo que llevaría el ingreso mensual a un nivel cercano a $1,6 millones.

Los desafíos de las mipymes en Colombia