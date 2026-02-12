x

Él es Juan Felipe Rodríguez, la nueva promesa del ciclismo de Colombia

El cundinamarqués acaba de ser tercero en el Nacional de ruta en Zipaquirá, donde le dio gran batalla al campeón Egan Bernal. Juan Felipe Rodríguez se alista para competir en la Vuelta al Algarve con el EF Education.

    Después de que compita en Portugal, Juan Felipe Rodríguez seguirá su gira con el EF en Grecia. FOTO CORTESÍA FEDECILISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 8 horas
bookmark

Juan Felipe Rodríguez tenía dos caminos al graduarse del Colegio Gimnasio Entremontes, en su natal Tenjo, Cundinamarca: dedicarse a los estudios de cocina que inició en el Sena, o continuar escalando montañas en bicicleta con el ideal de cumplir con su sueño de ser ciclista de élite. Eligió el segundo. Hoy, a los 22 años, comienza a abrirse paso como una de las promesas más firmes de Colombia en la élite mundial.

Antes de lo previsto, el corredor que hasta 2025 integró el Team Sistecrédito y que ahora hace parte del equipo de formación del EF Education– Aevolo, debutará próximamente con el conjunto profesional estadounidense, en el que dejaron huella nombres como Rigoberto Urán y Esteban Chaves (ya retirados), además de Daniel Martínez y Sergio Higuita.

Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud el año pasado en La Unión, Antioquia, no solo ha llamado la atención por sus resultados, sino por su carácter en carrera. Su guapeza, lectura táctica, el espíritu combativo lanzando ataques lejanos y un talento que no pasa inadvertido evocan, justamente, a Higuita.

En 2019, tras destacarse con la Fundación Euskadi, el antioqueño dio el salto al EF en tiempo récord. Juan Felipe parece transitar una ruta similar, respaldado por actuaciones que lo han puesto a medirse, sin complejos, frente a corredores de mayor experiencia.

El duelo con los grandes: Así enfrentó a Egan Bernal en Zipaquirá

En el reciente Campeonato Nacional de Ruta, disputado en Zipaquirá y considerado uno de los más exigentes de los últimos años, Rodríguez fue protagonista de principio a fin. Se batió por la medalla de oro ante figuras consagradas como Egan Bernal (Ineos), Iván Sosa (Movistar), Santiago Buitrago (Bahrain) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia).

Al final, Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, logró el bicampeonato tras un cerrado duelo con Sosa.

Juan, que cruzó la meta a 24 segundos, completó un podio de lujo, dejando una imagen para el recuerdo al plantar cara, cerrar huecos y hasta permitirse atacar a estos referentes del pelotón nacional en las rampas finales, con pendientes que alcanzaban el 27 %.

Pero si algo distingue a Juan Felipe es su convicción. No se conforma. “Salí a disfrutar el campeonato, pues era la última carrera en la que estaría en Colombia este año. Tenía muy buenas sensaciones para esta prueba, en la que antes de afrontarla firmaba este resultado. Estoy muy contento”, expresó.

Rodríguez sumaba cuatro años compitiendo en el país. En sus inicios como sub-23 contó con el respaldo de Alexander Soler, expresidente de la Liga de Cundinamarca, como lo recordó el medio especializado Mundociclístico. Su primer equipo fue Alcaldía de La Vega, en 2022. Un año después representó al escuadrón continental Pío Rico–Alcaldía La Vega y, el 5 de octubre de 2023, conquistó su primer título internacional: el GP Internacional de Ciclismo de Santa Catarina, en Brasil.

En 2024 defendió los colores del Arroz Sonora–4WD Rentacar así como del Alcaldía de Manizales, con el que fue 17° en el Clásico RCN.

Luego, en 2025, ya con el Sistecrédito bajo la orientación de Gabriel Jaime Vélez, dio el salto internacional y representó a Colombia en Europa. En la Ronde de l’Isard, en Francia, ganó etapa y fue tercero en la clasificación general, confirmando que lo suyo no era casualidad.

“En este Nacional quería demostrar que lo hecho el año pasado no fue suerte, sino preparación y trabajo”, comentó el joven escalador, quien se alista para competir con el EF en la Vuelta al Algarve, en Portugal, a partir del 22 de febrero.

Aprovecha la oportunidad

“En el Nacional me estaba enfrentando a corredores muy fuertes, pero quería dar espectáculo y saber de qué era capaz. Lo importante es que disfruto cuando estoy sobre la bici. En el equipo me brindan confianza y tranquilidad; me dicen que por ahora el resultado no es lo más importante, pero quiero esforzarme para que me sigan dando oportunidades”.

Su enfoque es claro y trasciende lo personal: “Quiero demostrar que sigue habiendo talento en el país y que se pueden seguir exportando corredores. Hay muchos buenos que vienen detrás de mí. La cantera de Colombia está más viva que nunca”.

Juan Felipe Rodríguez, otro escalador nacido al abrigo de la montaña, ya mostró estirpe de campeón. Cambió los fogones por las cumbres y ahora persigue conquistas mayores en las carreteras de Europa, convencido de que su mejor receta está escrita sobre dos ruedas.

