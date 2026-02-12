Él es Juan Felipe Rodríguez, la nueva promesa del ciclismo de Colombia

Juan Felipe Rodríguez tenía dos caminos al graduarse del Colegio Gimnasio Entremontes, en su natal Tenjo, Cundinamarca: dedicarse a los estudios de cocina que inició en el Sena, o continuar escalando montañas en bicicleta con el ideal de cumplir con su sueño de ser ciclista de élite. Eligió el segundo. Hoy, a los 22 años, comienza a abrirse paso como una de las promesas más firmes de Colombia en la élite mundial.
Antes de lo previsto, el corredor que hasta 2025 integró el Team Sistecrédito y que ahora hace parte del equipo de formación del EF Education– Aevolo, debutará próximamente con el conjunto profesional estadounidense, en el que dejaron huella nombres como Rigoberto Urán y Esteban Chaves (ya retirados), además de Daniel Martínez y Sergio Higuita.
Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud el año pasado en La Unión, Antioquia, no solo ha llamado la atención por sus resultados, sino por su carácter en carrera. Su guapeza, lectura táctica, el espíritu combativo lanzando ataques lejanos y un talento que no pasa inadvertido evocan, justamente, a Higuita.
En 2019, tras destacarse con la Fundación Euskadi, el antioqueño dio el salto al EF en tiempo récord. Juan Felipe parece transitar una ruta similar, respaldado por actuaciones que lo han puesto a medirse, sin complejos, frente a corredores de mayor experiencia.