x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Delcy dice que fue invitada a Estados Unidos y reitera que Maduro es el “presidente legítimo” de Venezuela

En su primera entrevista internacional desde que asumió como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez aseguró que recibió una invitación para visitar Estados Unidos y reiteró que Nicolás Maduro es el “presidente legítimo”, pese al juicio que enfrenta en Nueva York. Sus declaraciones se dan en medio de un posible giro en las relaciones entre Caracas y Washington.

  • Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, habló en una reciente entrevista sobre su relación actual con Estados Unidos, su posición ante Maduro y la figura de María Corina Machado para el medio norteamericano NBC. FOTO: Getty Images.
    Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, habló en una reciente entrevista sobre su relación actual con Estados Unidos, su posición ante Maduro y la figura de María Corina Machado para el medio norteamericano NBC. FOTO: Getty Images.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que recibió una invitación para visitar Estados Unidos, aunque no precisó una fecha. La declaración se dio en medio de un nuevo escenario de diálogo entre Caracas y Washington, tras la captura de Nicolás Maduro.

He sido invitada a Estados Unidos”, dijo Rodríguez a NBC News en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió como titular encargada del Ejecutivo. “Estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó.

Conozca: Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano

El anuncio se produjo luego de que la funcionaria recibiera en Caracas al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, con quien abordó temas relacionados con el sector energético. El funcionario estadounidense aseguró que habrá “un giro absolutamente dramático” en el estado de las relaciones bilaterales.

Delcy Rodríguez junto al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, durante su reunión en Caracas. FOTO: Gobierno de Venezuela.
Delcy Rodríguez junto al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, durante su reunión en Caracas. FOTO: Gobierno de Venezuela.

De concretarse el viaje, Rodríguez sería la primera gobernante venezolana en visitar Estados Unidos en más de tres décadas, excluyendo participaciones en la ONU u otros foros multilaterales.

Lea también: Delcy Rodríguez dice que EE. UU. comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela

En la entrevista, la mandataria encargada reiteró su respaldo a Nicolás Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York. “Puedo decirte esto como abogada, que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, afirmó. Además, insistió en que Maduro continúa siendo el “presidente legítimo” de Venezuela.

Rodríguez también se refirió a la líder opositora María Corina Machado, quien visitó a Donald Trump en enero en busca de respaldo internacional. “Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo”, señaló. Y añadió que, si regresa al país, “tendrá que responder ante Venezuela” por haber pedido sanciones e incluso una intervención militar.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump destacó la colaboración entre ambos gobiernos tras la reunión en Caracas: “Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos”, declaró.

Temas recomendados

Política
Geopolítica
Entrevistas
presidente
gobierno
declaraciones
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida