Luis Suárez, rey en Portugal: fue elegido como el mejor jugador y delantero de enero en la liga

Un jugador imparable frente a las redes contrarias. A pesar de encontrarse actualmente trabajando de forma diferenciada por una molestia en su rodilla, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, de 28 años, fue coronado como la figura absoluta del fútbol portugués.

La Primeira Liga confirmó que el atacante samario fue elegido como el mejor jugador del torneo y el delantero más destacado del pasado mes de enero. Durante ese periodo, Suárez disputó tres compromisos, logrando aportar ofensivamente en cada uno de ellos.

El rendimiento del ariete del Sporting de Portugal en el primer mes del año fue determinante: marcó un gol frente a Gil Vicente, firmó un doblete ante Arouca y entregó una asistencia clave para la victoria contra Casa Pia.