Luis Suárez, rey en Portugal: fue elegido como el mejor jugador y delantero de enero en la liga

Con tres goles y una asistencia, el delantero colombiano de 28 años recibió dos reconocimientos por lo realizado durante el primer mes del 2026. Ahora sigue en camino a terminar la temporada como único goleador.

    Con el 37.04% de los votos, el delantero colombiano Luis Javier Suárez obtuvo el máximo galardón mensual de la liga lusa, siendo el más destacado del Sporting de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @SportingCP
    Luis Javier Suárez en un partido con el Sporting CP en la liga de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @SportingCP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Un jugador imparable frente a las redes contrarias. A pesar de encontrarse actualmente trabajando de forma diferenciada por una molestia en su rodilla, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, de 28 años, fue coronado como la figura absoluta del fútbol portugués.

Le puede interesar: Video | Luis Suárez, el primer delantero colombiano que supera los 25 goles en Europa en 9 años

La Primeira Liga confirmó que el atacante samario fue elegido como el mejor jugador del torneo y el delantero más destacado del pasado mes de enero. Durante ese periodo, Suárez disputó tres compromisos, logrando aportar ofensivamente en cada uno de ellos.

El rendimiento del ariete del Sporting de Portugal en el primer mes del año fue determinante: marcó un gol frente a Gil Vicente, firmó un doblete ante Arouca y entregó una asistencia clave para la victoria contra Casa Pia.

Luis Javier Suárez en un partido con el Sporting CP en la liga de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @SportingCP
Luis Javier Suárez en un partido con el Sporting CP en la liga de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @SportingCP

Con estas cifras, el colombiano alcanzó los 19 goles en la presente liga y suma un total de 26 anotaciones en lo que va de temporada, contabilizando todas las competencias, siendo el primer delantero colombiano que supera los 25 goles en Europa en 9 años.

El mejor jugador del mes

Con el 37.04% de los votos, Suárez obtuvo el máximo galardón mensual de la liga lusa. La organización resaltó que el colombiano logró superar en las votaciones a figuras como Begraoui (Estoril) y Pavlidis (Benfica), este último su rival directo en la disputa por la bota de oro.

“El colombiano de 28 años, que ha sido fundamental en el sector de ataque del conjunto verdiblanco, rindió a un gran nivel, registrando tres goles y una asistencia en los tres partidos disputados durante el periodo de evaluación”, comentó la web oficial de la Primeira Liga.

Respecto a los resultados de la elección, el portal añadió que, “en esta elección, Suárez superó a los competidores de Begraoui (Estoril Praia), con el 16.67% de los votos, y Pavlidis (SL Benfica), que obtuvo el 12.04% de las preferencias”.

Distinción como mejor delantero

Además del premio al jugador del mes, Suárez fue reconocido específicamente como el mejor delantero tras obtener el 36.28% del respaldo de los técnicos de la categoría. En esta categoría repitió el podio frente a los mismos contendientes de la votación general.

“Luis Suárez, del Sporting CP, es el Delantero del Mes de enero de la Liga Portugal Betclic. Con el 36.28% de los votos, el delantero colombiano recibió la mayor cantidad de votos de los entrenadores de la competición, siendo reconocido por primera vez esta temporada”, concluyó la Primeira Liga.

El atacante no podrá estar presente este fin de semana ante Famalicao por acumulación de tarjetas amarillas. Su objetivo se centra ahora en la recuperación física para regresar a las canchas el próximo sábado 21 de febrero ante Moreirense.

También le puede interesar: Luis Suárez, imparable: cinco partidos seguidos marcando y pone al Sporting en la pelea por el título en Portugal

