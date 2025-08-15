Hocol, filial de Ecopetrol, rechaza acusaciones de su expresidente y niega supuesto espionaje: aquí los detalles

La petrolera Hocol emitió un extenso comunicado en el que desmintió las afirmaciones hechas por su expresidente, Luis Enrique Rojas Cuéllar, a través de un documento titulado “El alto costo que debo pagar por haber liderado Hocol con integridad, honestidad, transparencia y rectitud”.
Rojas denunció una Ricardo Roa de amenazas, espionaje y presunta corrupción. Según Hocol, sus señalamientos“carecen de veracidad” y contienen “acusaciones infundadas”que afecta el buen nombre de la compañía y de la petrolera estatal.