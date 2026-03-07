Trump dice que “hoy sábado Irán será golpeado muy fuertemente”

El presidente Donald Trump amenazó este sábado con intensificar sus ataques a Irán, que prometió que no se rendirá ante Estados Unidos ni Israel, a pesar de una nueva serie de bombardeos en el octavo día de guerra.
La oleada de ataques israelíes, antes del amanecer de este sábado, fue una de las más intensas desde que arrancó la guerra hace una semana. Entre los blancos hubo una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles.
Otro de los objetivos fue el aeropuerto internacional de Mehrabad, uno de los dos con los que cuenta la capital iraní, donde podía verse un incendio y abundante humo.