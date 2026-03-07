Camila Osorio salvó tres match points y por primera vez está en tercera ronda del Indian Wells

Camila Osorio sigue demostrando que está en un gran nivel, y logró, por primera vez en su carrera el paso a la tercera ronda del Indian Wells tras derrotar a la norteamericana Iva Jovic, número 18 del ranquin WTA.
Camila, quien empezó perdiendo el primer set 6-4 supo reponerse y dando muestra de su garra y fortaleza mental, se impuso en los dos sets siguientes con parciales de 7-6 y 6-3, salvando además tres match points (punto de partido), para darle vuelta al resultado y quedarse con la victoria.