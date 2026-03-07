x

Camila Osorio salvó tres match points y por primera vez está en tercera ronda del Indian Wells

La cucuteña venció a la norteamericana Iva Jovic, tenista del top-20 de la WTA y este domingo se enfrentará a Naomi Osaka.

  • La colombiana Camila Osorio avanzó a la tercera ronda del Indian Wells, algo que alcanzar por primera vez en su carrera. FOTO: GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
Camila Osorio sigue demostrando que está en un gran nivel, y logró, por primera vez en su carrera el paso a la tercera ronda del Indian Wells tras derrotar a la norteamericana Iva Jovic, número 18 del ranquin WTA.

Camila, quien empezó perdiendo el primer set 6-4 supo reponerse y dando muestra de su garra y fortaleza mental, se impuso en los dos sets siguientes con parciales de 7-6 y 6-3, salvando además tres match points (punto de partido), para darle vuelta al resultado y quedarse con la victoria.

La colombiana se sacó así la espinita que tenía clavada desde 2025, cuando la norteamericana la eliminó en la segunda ronda del WTA 500 Guadalajara (México), del cual se coronó campeona, al ganar la final sobre la antioqueña Emiliana Arango, quien por problemas de salud, no pudo estar en plena condición para buscar el título.

Camila supo mantener la calma y la concentración para, luego de perder el primer set, tomar confianza y batallar hasta quedarse con la victoria que le permite llegar a la tercera ronda del torneo estadounidense, en el que está, a un paso de los octavos de final.

Precisamente para buscar el paso a esa instancia, la colombiana tendrá que asumir otro reto fuerte, ya que este domingo tendrá que medirse a la japonesa Naomi Osaka, con quien registra dos enfrentamientos, con un triunfo para cada una.

Según publicó la Federación Colombiana de Tenis, “la primera vez que Camila y Naomi se enfrentaron fue en la primera ronda del Australian Open 2022 y allí la asiática fue la vencedora con un doble de 6-3; luego se volvieron a encontrar, en la primera ronda de Indian Wells el año pasado y la cucuteña salió airosa con un triunfo con triunfo doble de 6-4.

Camila, quien es la única colombiana que se mantiene en competencia, espera seguir con su buena racha y avanzar a los octavos de final; por ahora, con sus victorias sigue sumando puntos para escalar posiciones en el ranquin de la WTA, en el cual está en la casilla 61.

