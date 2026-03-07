Camila Osorio salvó tres match points y por primera vez está en tercera ronda del Indian Wells

Camila Osorio sigue demostrando que está en un gran nivel, y logró, por primera vez en su carrera el paso a la tercera ronda del Indian Wells tras derrotar a la norteamericana Iva Jovic, número 18 del ranquin WTA. Camila, quien empezó perdiendo el primer set 6-4 supo reponerse y dando muestra de su garra y fortaleza mental, se impuso en los dos sets siguientes con parciales de 7-6 y 6-3, salvando además tres match points (punto de partido), para darle vuelta al resultado y quedarse con la victoria.

La colombiana se sacó así la espinita que tenía clavada desde 2025, cuando la norteamericana la eliminó en la segunda ronda del WTA 500 Guadalajara (México), del cual se coronó campeona, al ganar la final sobre la antioqueña Emiliana Arango, quien por problemas de salud, no pudo estar en plena condición para buscar el título. Camila supo mantener la calma y la concentración para, luego de perder el primer set, tomar confianza y batallar hasta quedarse con la victoria que le permite llegar a la tercera ronda del torneo estadounidense, en el que está, a un paso de los octavos de final.