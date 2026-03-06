¿Tener un perro ayuda a vivir más? Esto dice la ciencia sobre las mascotas y la salud

Durante años, el cardiólogo y economista indio Dhruv Kazi escribió sobre los beneficios de las mascotas sin tener una propia. Todo cambió en 2021, cuando adoptó a Rumi, un cachorro de vizsla que llegó a su vida después de uno de los periodos más difíciles de su carrera.
Kazi trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, Estados Unidos, cuando comenzó la pandemia. Vivía solo y el aislamiento se hizo evidente durante los meses más duros del covid-19, pero como nos pasó a muchos, la llegada de un peludo a casa transformó la rutina: caminatas diarias, más tiempo al aire libre y nuevas conversaciones con vecinos que antes de Rumi no conocía.