Entrenador del Crystal Palace reveló detalles poco alentadores sobre la lesión de Daniel Muñoz: ¿podría perderse el Mundial?

El lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, encendió las alarmas tanto en su club como en el entorno nacional tras abandonar prematuramente el compromiso entre Crystal Palace y Tottenham, correspondiente a la jornada 29 de la Premier League. Le puede interesar: Nuevo susto para Colombia: Daniel Muñoz abandonó lesionado el partido contra el Tottenham Hotspur Muñoz solo pudo disputar 15 minutos del encuentro antes de ser reemplazado por Nathaniel Clyne, dejando un ambiente de preocupación e incertidumbre a menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos. Luego de ser estrictamente valorado por el personal médico del club inglés, el entrenador austriaco del Crystal Palace, Oliver Glasner, reveló este viernes 6 de marzo nuevos detalles, poco alentadores, sobre la situación actual del jugador antioqueño de 29 años.

Daniel Muñoz en medio de la caída por la fuerte entrada que sufrió en el partido por Premier League. FOTO: AFP

El origen del incidente: una fuerte caída contra el colombiano

La situación se desencadenó en los primeros tramos del partido. Tras una entrada del jugador rival identificado como João Víctor de Souza, Muñoz sufrió una mala caída cerca de la línea lateral que impactó directamente en su hombro derecho. A pesar de recibir atención médica inmediata en el césped, el colombiano no logró recuperarse y se retiró del campo de juego utilizando su propia camiseta como cabestrillo para inmovilizar el brazo y no exponerlo, en ese momento, a un movimiento brusco que lo pudiera empeorar. En las imágenes de la transmisión, se vio en la cara de Daniel la inconformidad de lo ocurrido, sobre todo porque ya venía de recuperarse de una lesión de rodilla —no muy grave— que lo dejó por fuera de las canchas seis semanas, es decir, más de un mes y medio.

El reporte de Oliver Glasner: un reajuste defensivo de urgencia

Aunque el Crystal Palace no ha emitido un comunicado médico definitivo sobre el estado de la lesión del jugador colombiano, el entrenador Oliver Glasner, de 51 años, ofreció las primeras impresiones tras la victoria 1-3 de su equipo. El técnico austriaco combinó un ligero optimismo del jugador con la prudencia y precaución necesarias ante este tipo de traumatismos, que son silenciosos pero serios, confirmando que el jugador será sometido a exámenes adicionales para determinar el alcance real del daño. “Era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”, declaró el estratega de ‘Las Águilas’, siendo “poco alentador”, según medios locales.

El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, de 51 años. FOTO: Getty

Según el portal médico especializado MedlinePlus —sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos—, la recuperación de una lesión de hombro varía según la gravedad, entre unas semanas para tendinitis leves (2-6 semanas) y de 3 a 6 meses o más para roturas del manguito rotador, luxaciones o fracturas, especialmente si requieren cirugía. La salida de Daniel Muñoz obligó a una reestructuración táctica acelerada en el esquema de Glasner en medio del partido, quien destacó la capacidad de su plantilla para sobreponerse a la baja del colombiano en un sector crítico del campo. “Tuvimos que hacer un cambio a los 15 minutos. Dani Muñoz tuvo que salir y Nathaniel Clyne, que también llevaba muchos partidos sin jugar, así que formamos una defensa de tres completamente nueva [con Chadi Riad y Jaydee Canvot], de cinco, pero lo hicieron muy bien todos juntos”, explicó el entrenador sobre la gestión del imprevisto.

Calendario crítico para la selección Colombia, ¿peligra el Mundial para Muñoz?