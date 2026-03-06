Ojo: esta es la fecha límite para obtener el 5% de descuento en el impuesto predial en Medellín

Los contribuyentes de Medellín tienen los últimos días para aprovechar el descuento del 5% en el pago anual del impuesto predial, un beneficio que estará disponible hasta el 27 de marzo, según informó la administración distrital.

Este incentivo aplica para quienes cancelen la totalidad del impuesto correspondiente al año en un solo pago dentro del plazo establecido. El beneficio no solo está dirigido a quienes se encuentran al día con sus obligaciones tributarias, sino también a aquellos ciudadanos que tengan deudas pendientes y decidan ponerse al corriente cancelando el valor total adeudado.

La Alcaldía de Medellín señaló que el objetivo de este descuento es incentivar el pago oportuno del impuesto predial y facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, al tiempo que se fortalece la financiación de proyectos y servicios para la ciudad.

