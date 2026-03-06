x

Ojo: esta es la fecha límite para obtener el 5% de descuento en el impuesto predial en Medellín

Los ciudadanos pueden realizar el pago del impuesto predial a través de diferentes canales. Una de las alternativas es hacerlo de manera virtual. Aquí los detalles a tener en cuenta para acceder al descuento.

  Las personas interesadas pueden dirigirse a varios puntos de atención de la Secretaría de Hacienda ubicados en centros comerciales de la ciudad, entre ellos El Tesoro, Los Molinos, Florida, Premium Plaza, La Central y Unicentro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 1 hora
Los contribuyentes de Medellín tienen los últimos días para aprovechar el descuento del 5% en el pago anual del impuesto predial, un beneficio que estará disponible hasta el 27 de marzo, según informó la administración distrital.

Este incentivo aplica para quienes cancelen la totalidad del impuesto correspondiente al año en un solo pago dentro del plazo establecido. El beneficio no solo está dirigido a quienes se encuentran al día con sus obligaciones tributarias, sino también a aquellos ciudadanos que tengan deudas pendientes y decidan ponerse al corriente cancelando el valor total adeudado.

La Alcaldía de Medellín señaló que el objetivo de este descuento es incentivar el pago oportuno del impuesto predial y facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, al tiempo que se fortalece la financiación de proyectos y servicios para la ciudad.

Le puede interesar: Pilas: así están las fechas para el pago del impuesto predial en Medellín

Opciones para realizar el pago

Los ciudadanos pueden realizar el pago del impuesto predial a través de diferentes canales. Una de las alternativas es hacerlo de manera virtual ingresando al portal oficial de la administración distrital, lo que permite adelantar el trámite sin necesidad de desplazarse o hacer filas.

También están habilitados varios puntos de atención de la Secretaría de Hacienda ubicados en centros comerciales de la ciudad, entre ellos El Tesoro, Los Molinos, Florida, Premium Plaza, La Central y Unicentro, donde los contribuyentes pueden pagar con tarjetas débito o crédito de cualquier franquicia.

Estos puntos funcionan de lunes a viernes entre las 10:00 a. m. y la 1:30 p. m., y luego de 2:30 p. m. a 6:30 p. m.. Los sábados atienden entre 11:00 a. m. y 2:00 p. m., lo que permite ampliar las posibilidades para que los ciudadanos puedan cumplir con este trámite.

Entérese: ¡Aproveche! Así funciona el descuento del 5% en el impuesto predial de Medellín

Bancos autorizados para el recaudo

Otra opción para pagar el impuesto predial es hacerlo a través de entidades financieras autorizadas. Entre los bancos habilitados se encuentran Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Scotiabank Colpatria y Banco GNB Sudameris, además de algunas cooperativas financieras que también participan en el proceso de recaudo.

Quienes prefieran realizar el trámite directamente en la sede administrativa del Distrito también pueden utilizar los puntos de autogestión disponibles en la Alcaldía de Medellín, diseñados para agilizar los procesos tributarios y mejorar la atención a los ciudadanos.

Llamado a aprovechar el beneficio

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a los contribuyentes para aprovechar este beneficio antes de que se cumpla el plazo establecido.

De no realizar el pago antes del 27 de marzo, los ciudadanos perderán la posibilidad de acceder al descuento por pago anticipado del impuesto predial.

