Video | Con este golazo Luis Díaz llegó a 20 anotaciones en la temporada con Bayern Múnich; se acerca a récord de asistencias de James

Aparece en los momentos importantes. Se ha convertido en uno de los líderes del Bayern Múnich que dirige Vincent Kompany. Su alegría caribeña le dio un poco de calor al frío alemán. Su impredecibilidad le puso un toque de rebeldía a “la máquina bávara”, que desde hace un tiempo funciona como un relojito. Por eso Luis Díaz se volvió imprescindible en el elenco rojo. Las dudas que hubo cuando llegó a ese elenco se han ido disipando con su rendimiento. El colombiano solo necesitó 35 partidos para llegar a 20 goles con el equipo alemán. El guajiro tiene un promedio de gol de 0,57 tantos por encuentro esta temporada con el club al que llegó en agosto de 2025, pero en el que parece llevar toda la vida, según palabras de compañeros como Joshua Kimich.

El colombiano, de 29 años, es una ficha clave en el funcionamiento del equipo de Vincent Kompany, que se consolida como uno de los mejores clubes de Europa esta temporada. El viernes, en el duelo contra el Borussia Monchengladbach, quedó demostrado. Sin Harry Kane, goleador del equipo en la campaña en curso con 45 celebraciones en cancha, Lucho tomó la batuta en ataque, fue la estrella.

Luis Díaz busca ser el colombiano con más goles en la Bundelisga

Díaz marcó el primer gol del Bayern en la victoria 4-1 ante su rival. Corría el minuto 33 cuando festejó su vigésimo tanto con los bávaros, que llegó como consecuencia de una jugada asociativa que el colombiano definió con destreza. A Luis le pusieron un pase desde afuera del área y, adentro, sin dejar que la pelota tocara el suelo, la conectó de primera con su pierna derecha. El balón entró. El colombiano festejó. Ya dijimos que llegó a 20 goles con el Bayern Múnich. Con eso se ratificó como el criollo que más veces ha marcado con esa camiseta: atrás dejó los 15 tantos que convirtió James Rodríguez en 67 encuentros. También los 13 que anotó Adolfo “El Tren” Valencia, en los 34 duelos que disputó entre 1993 y 1994. Sin embargo, Lucho está cerca de romper otro par de registros.

Por un lado, quedó a dos celebraciones de ser el cafetero que más tantos ha marcado en una temporada de la Bundesliga alemana. El registro lo tiene Adrián Ramo, quien festejó 16 dianas con el Herta Berlín en la temporada 2013-2014. Lucho llegó a 14 festejos esta campaña en el torneo, uno de los cinco más difíciles del mundo. Con eso, se ratificó como el segundo máximo goleador de esta edición del campeonato: solo lo supera Kane, que lleva 30 tantos. El otro “récord” que Díaz está por sobrepasar es el de ser el colombiano con más asistencias en el Bayern. James Rodríguez, quien podría debutar este sábado (8:30 p.m.) con el Minnesota United en la MLS ante Nashville, dio un total de 20 pases para gol en 67 juegos. Con la asistencia que dio el viernes, Luis Díaz llegó a 16 en apenas 35 encuentros.