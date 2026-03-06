Video | Con este golazo Luis Díaz llegó a 20 anotaciones en la temporada con Bayern Múnich; se acerca a récord de asistencias de James

Aparece en los momentos importantes. Se ha convertido en uno de los líderes del Bayern Múnich que dirige Vincent Kompany. Su alegría caribeña le dio un poco de calor al frío alemán. Su impredecibilidad le puso un toque de rebeldía a “la máquina bávara”, que desde hace un tiempo funciona como un relojito. Por eso Luis Díaz se volvió imprescindible en el elenco rojo.
Las dudas que hubo cuando llegó a ese elenco se han ido disipando con su rendimiento. El colombiano solo necesitó 35 partidos para llegar a 20 goles con el equipo alemán. El guajiro tiene un promedio de gol de 0,57 tantos por encuentro esta temporada con el club al que llegó en agosto de 2025, pero en el que parece llevar toda la vida, según palabras de compañeros como Joshua Kimich.