Pilas, empresas: programar turnos o actividades que impidan votar acarrearía duras sanciones

El Ministerio de Trabajo advirtió mediante la Circular Externa 0029 que los empleadores que presionen, condicionen o influyan en la decisión electoral de sus trabajadores incurren en una falta grave sujeta a investigación y sanciones.

La medida busca proteger el voto libre y secreto de la población trabajadora de cara a las elecciones legislativas de este 8 de marzo.

La cartera laboral precisó que programar turnos o actividades que impidan votar, ejercer presiones u ofrecer beneficios a cambio del sufragio constituyen conductas prohibidas.

Los trabajadores que enfrenten ese tipo de situaciones pueden denunciarlas en la página web del ministerio (www.mintrabajo.gov.co), en sus sedes presenciales o a través del correo electrónico de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).

El Ministerio exhortó además a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, así como a las comisiones departamentales, distritales y municipales, a adelantar acciones conjuntas para prevenir y atender cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho al sufragio.