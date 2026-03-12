Grupo Aval es el mayor empleador privado de Colombia, ¿cuáles son las empresas?

El conglomerado financiero Grupo Aval, fundado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, se posiciona como el mayor empleador privado de Colombia, de acuerdo con el más reciente análisis de Latinometrics.
El grupo empresarial, uno de los grupos financieros más grandes de América Latina, reúne una extensa red de compañías del sector financiero y de servicios que emplean a miles de trabajadores en el país y en otros mercados de la región.
La relevancia laboral del grupo se explica por su amplia estructura corporativa, que incluye bancos, empresas de inversión, fiduciarias, plataformas digitales y operaciones internacionales.
