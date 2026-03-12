Grupo Aval es el mayor empleador privado de Colombia, ¿cuáles son las empresas?

El conglomerado financiero Grupo Aval, fundado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, se posiciona como el mayor empleador privado de Colombia, de acuerdo con el más reciente análisis de Latinometrics. El grupo empresarial, uno de los grupos financieros más grandes de América Latina, reúne una extensa red de compañías del sector financiero y de servicios que emplean a miles de trabajadores en el país y en otros mercados de la región. La relevancia laboral del grupo se explica por su amplia estructura corporativa, que incluye bancos, empresas de inversión, fiduciarias, plataformas digitales y operaciones internacionales. Conozca más: “El próximo Gobierno tendrá que arreglar la casa”: la advertencia de la presidenta del Grupo Aval

Ranking de los mayores empleadores de Latinoamérica.

El imperio financiero construido por Sarmiento Angulo

El Grupo Aval está conformado por varias de las principales entidades financieras del país. Entre ellas se encuentran: -Banco de Bogotá -Banco de Occidente -Banco Popular -AV Villas Además, el conglomerado incluye otras compañías clave dentro del ecosistema financiero y empresarial como Corficolombiana, firma de inversiones del grupo; Porvenir, uno de los principales fondos privados del país; dale!, plataforma financiera digital; y las operaciones financieras del grupo en Centroamérica, más fiduciarias y una comisionista de bolsa. Esta estructura empresarial convierte al conglomerado en uno de los mayores generadores de empleo del sistema financiero colombiano. De acuerdo con Forbes, la fortuna de Sarmiento Angulo está estimada en US$9.500 millones, lo que lo mantiene entre los empresarios más ricos de América Latina. Puede leer: Estos son los grupos empresariales que más plata movieron en Colombia, según la Supersociedades

Resultados financieros del Grupo Aval en 2025

El desempeño financiero del conglomerado también muestra la magnitud de sus operaciones. Al cierre de 2025, el Grupo Aval reportó una utilidad por $1,72 billones, con depósitos por $207,4 billones, y una cartera bruta que asciende a los $190,9 billones. Según Forbes, estas cifras reflejan el peso del grupo dentro del sistema financiero colombiano y explican en buena parte su capacidad para generar empleo en diferentes sectores de la economía.

Luis Carlos Sarmiento.

Nuevas adquisiciones que fortalecen su capacidad laboral

En los últimos meses el conglomerado también ha ampliado su portafolio de negocios con nuevas adquisiciones que fortalecen su capacidad empresarial y potencial de generación de empleo. Una de las operaciones más relevantes fue la compra de la banca minorista de Itaú en Colombia por parte del Banco de Bogotá. Además, Corficolombiana adquirió Zelestra, una plataforma regional dedicada a la generación de energía renovable. La corporación también compró el 51% de Sencia, compañía encargada de la renovación, construcción, operación y mantenimiento del Estadio El Campín. Este proyecto de modernización del estadio tiene una inversión estimada de $2,4 billones, uno de los desarrollos de infraestructura urbana más importantes en Bogotá en los próximos años. Siga leyendo: Corficolombiana compra el 51% de Sencia, concesionaria del proyecto de renovación del Estadio El Campín

Multilatinas que también generan empleo en la región

El estudio también destaca que varias multinacionales latinoamericanas con presencia en Colombia se encuentran entre las empresas que más empleo generan en la región. Entre ellas se destacan: -Femsa -Grupo Bimbo -Cencosud -Falabella -Mercado Libre -Latam Airlines Muchas de estas compañías cuentan con fuerza laboral colombiana dentro de sus operaciones regionales, lo que amplía su impacto en el empleo del país.