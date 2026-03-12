Fact check | No es cierto que Petro frenó la corrupción en la UNGRD apenas se conoció el caso, como afirmó

Era 25 de enero de 2024. El presidente Gustavo Petro estaba dando un discurso desde Micay, en el Cauca, y el escándalo por el entramado de corrupción en la UNGRD seguía ocupando los titulares de prensa, las tendencias en redes sociales y los debates políticos.
El panorama era el siguiente: tres niños desaparecidos, más de 10 heridos y al menos 10 viviendas destruidas en Micay tras una avalancha provocada por intensas lluvias; el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo y del Desastre (UNGRD), Olmedo López, llevaba más de un mes suspendido por orden de la Contraloría luego de no haber respondido requerimientos ni asistido a audiencias de seguimiento sobre la reconstrucción en Mocoa y Piojó.
Mientras tanto, el presidente Petro lo defendía: “Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios, la entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD y ¿dónde está el director?, suspendido (...) ¿Ustedes suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy? ¿Eso es hacerle bien al país? Oigan, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia”, aseguró.
Para cerrar aquel discurso, Petro dijo: “nos dañan las posibilidades ¿Pero por qué es? ¿A qué se debe eso?”. Un mes después, López renunció a la UNGRD. Siete meses después de su renuncia, un juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad y la Fiscalía le imputó cinco delitos relacionados con corrupción en contratación pública. Fue así como López terminó en el Batallón Caldas, en Bogotá.
Ignorando aquella cronología, el presidente Gustavo Petro trinó este jueves 12 de marzo, asegurando que es injusto calificar el entramado de corrupción de la UNGRD como uno de los peores de la historia y que él fue quien sacó a López de la entidad apenas se supo todo.