Alguien le dijo que sí: Roy Barreras eligió a esta abogada como fórmula vicepresidencial

Tras varias negativas, el candidato presidencial ganador de la consulta Frente por la Vida, Roy Barreras, por fin pudo anunciar a la persona que será su fórmula vicepresidencial en estas elecciones.
En el marco del Congreso Nacional de Municipios celebrado en Cartagena, el exembajador confirmó este jueves 12 de marzo que su compañera de fórmula será la reconocida abogada Martha Lucía Zamora.
El candidato reveló que, pese a que algunos asesores le sugirieron optar por una figura mediática o un “influencer” para generar impacto en la opinión pública, prefirió una persona con absoluta respetabilidad y trayectoria técnica.
Para Barreras, la elección de Zamora responde a la necesidad de Colombia de contar con personas que conozcan a fondo el Estado de Derecho y la institucionalidad, así lo reconoció ante los espectadores del Centro de Convenciones Julio César Turbay.